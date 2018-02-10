突破制裁王牌出馬 白頭山公主青瓦台閉門會

2018年02月10日 11:16 中時電子報 楊幼蘭

藉著這次平昌冬奧訪韓時機，勞動黨中央委員會第一副部長金與正，也就是北韓最高領導人金正恩的妹妹10日上午與北韓名義上的元首金永南前往青瓦台，與韓國總統文在寅會談。

同行的還有北韓國家體育指導委員會委員長崔輝，以及祖國和平統一委員會委員長李善權。

據韓聯社10日報導，由於這是擁有所謂「白頭（山）血統」的北韓金氏家族成員首度踏上韓國土地，因此會談格外引人關注。此外，外界也十分關心，金與正是否捎來金正恩的親筆信。

文在寅接見金與正一行後，將在青瓦台與他們共進午餐。而韓國青瓦台秘書室長任鐘晳、國家安保室長鄭義溶，以及統一部長官趙明均等，也將陪同列席。

年僅30歲的金與正是勞動黨最年輕的政治局成員，深受金正恩信任，現任北勞動黨中央政治局候補委員、中央委員會宣傳部副部長，是北韓權力核心人物。

金與正是北韓前最高領導人金正日的4女，出生於1987年9月26日。母親是高容姬，她也是金正哲、金正恩的同母妹妹。

韓國媒體說，金正恩派妹妹赴韓，是打破對北韓制裁的一張王牌。不過據美國媒體說，金與正還身負秘密任務。

據CNN 新聞網9日報導，幾名韓國外交人員透露，金與正很可能會邀文在寅訪問北韓。如果可能，日期大概會訂在今年8月15日，也就是朝鮮半島結束日本殖民統治、兩韓共同紀念的光復節。

韓國《朝鮮日報》8日評論稱，金正恩派妹妹出席冬奧會，只是打破對北韓制裁的另一個詭計。文章指出，韓國高級代表團中，還有被聯合國安理會對北韓制裁列為限制旅行對象的崔輝。金正恩一定算計過，如果在金與正這張牌裡插入崔輝，韓方將無法拒絕。

而如果韓國接受崔輝，金正恩就等於利用韓國，成功打破了聯合國對北韓的制裁。雖然金與正並不是聯合國制裁的對象，但卻是美國禁止入境，以及凍結美國境內資產的對象。只要韓國接受金與正，就等於不再和美國同步，而這類似韓國派飛機前往馬息嶺，違反美國單邊制裁一樣。

(中時電子報)