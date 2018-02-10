倪安東偷腥失業被妻告 被拍到黏「她」取暖

倪安東鬧不倫、多劈，重創形象正打離婚官司，最近被拍到黏女兒逛街取暖。(中時資料照片)

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中時電子報

因參加《超級星光大道》嶄露頭角的混血男星倪安東，去年爆出跟合作女星管罄激吻被抓包，老婆Vivi心死提告求償百萬，近來被扯出他除與管罄搞婚外情外，還曾連劈知名主播、「女神級藝人」等4女，情節誇張猶如八點檔，Vivi目前已著手離婚事宜並決定爭取女兒監護權，而身敗名裂的倪安東，在這低潮時期，被拍到帶「她」上街，作伴取暖。

據《蘋果》報導，男星倪安東近來腥聞纏身，大毀形象也重創事業，據了解，他去年收入主要依賴兩檔音樂劇演出，上個月結束工作後沒工作，目前正跟VIVI打離婚官司，失業加上感情關係複雜，對爭取女兒撫養權相當不利，而前天(2/8)他被目擊出門上街，身旁女伴不是別人，正是「前世情人」6歲女兒，他跟孩子吃完飯步出拉麵店，在幾名男性友人的陪伴下一起逛玩具店，父女倆全程黏在一起，女兒不時用英文呼喚爸爸，看起來感情相當好。

倪安東一行人逛了1小時左右，才搭小黃離去，直達內湖某處民宅，倪安東帶著女兒上樓，又獨自下樓，很可能是將寶貝交還給媽媽，接著跟朋友前往民生東路社區，一路上臉上都帶著笑容，心情似乎沒有太受影響，而昨天倪安東手機沒開機、依舊沒回訊，朋友透露，他現在心情平靜，針對官司與家務事，不想再對外回應，而即便負面新聞纏身重創形象，但他疼愛女兒的心意不變，仍接小孩上下學。

(中時電子報)

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