MLB》巨人「瘋龐」休季不遛馬 美媒：這可不容易

龐加納去年摔車後學乖了，今年也不敢騎愛馬。(美聯社)

友善列印
中時電子報

巨人「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)去年季中騎越野摩托車摔傷，導致肋骨跟左肩受傷，生涯首度進傷兵名單，且休養好一陣子才回球場，有痛過才會記取教訓，龐加納跟總教練波奇(Bruce Bochy)承諾休季期間會特別小心，愛騎馬的他今年休季是完全沒遛馬。

龐加納是去年4月底，在丹佛騎越野摩托車出意外受傷，因而進到傷兵名單，直到7月中旬才歸隊。龐加納被這次經驗嚇到，向波奇承諾他今年休季期間，不會騎任何1匹馬，會特別注意自己的行為。不騎馬看似是小事，但對龐加納來說可是不容易。

《雅虎體育》記者羅斯徹(Liz Roscher)指出，愛馬的龐加納在南加州有私人農場，2016年他還帶著馬一起去春訓，騎馬到春訓基地亞歷桑納州。2015年時，龐加納也騎馬帶著巨人2014年拿到世界大賽冠軍的旗幟，在巨人主場AT&T球場場內繞場。

羅斯徹直言，如果龐加納承諾他不騎馬，並且遵守諾言，那他肯定是認真想保持身體健康，備戰新球季。巨人走過去年失望的賽季，今年多了麥卡勤(Andrew McCutchen)跟隆格利亞(Evan Longoria)助拳，戰力大升級；而且別忘了，2018年是巨人向來很會打的「偶數年」。

(中時電子報)

NBA》詹姆斯超狂大三元 全新騎士… NBA》近鄉情怯？韋德重披熱火戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。