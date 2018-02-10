MLB》巨人「瘋龐」休季不遛馬 美媒：這可不容易

2018年02月10日 11:32 中時電子報 蔡銘仁

巨人「瘋龐」龐加納(Madison Bumgarner)去年季中騎越野摩托車摔傷，導致肋骨跟左肩受傷，生涯首度進傷兵名單，且休養好一陣子才回球場，有痛過才會記取教訓，龐加納跟總教練波奇(Bruce Bochy)承諾休季期間會特別小心，愛騎馬的他今年休季是完全沒遛馬。

龐加納是去年4月底，在丹佛騎越野摩托車出意外受傷，因而進到傷兵名單，直到7月中旬才歸隊。龐加納被這次經驗嚇到，向波奇承諾他今年休季期間，不會騎任何1匹馬，會特別注意自己的行為。不騎馬看似是小事，但對龐加納來說可是不容易。

《雅虎體育》記者羅斯徹(Liz Roscher)指出，愛馬的龐加納在南加州有私人農場，2016年他還帶著馬一起去春訓，騎馬到春訓基地亞歷桑納州。2015年時，龐加納也騎馬帶著巨人2014年拿到世界大賽冠軍的旗幟，在巨人主場AT&T球場場內繞場。

羅斯徹直言，如果龐加納承諾他不騎馬，並且遵守諾言，那他肯定是認真想保持身體健康，備戰新球季。巨人走過去年失望的賽季，今年多了麥卡勤(Andrew McCutchen)跟隆格利亞(Evan Longoria)助拳，戰力大升級；而且別忘了，2018年是巨人向來很會打的「偶數年」。

(中時電子報)