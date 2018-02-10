對陸籍罹難者表示哀悼 海基會董事長田弘茂將參加聯合公祭

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花蓮地震中有4名陸客罹難，還有5名失聯陸客生死未卜。海基會今天（10）表示，海基會董事長田弘茂將出席12日的花蓮震災聯合公祭，對陸籍罹難者表示沉痛的哀悼。

海基會指出，針對2月6日晚上花蓮發生芮氏規模6.0的地震造成傷亡，田董事長於事件發生的第一時間，即責成會內主管召開緊急會議、成立專案小組，全力協助家屬善後。陸委會及海基會已緊急派員趕往花蓮探視受災陸籍人士，並致贈慰問金。

陸委會及海基會除了緊急派員前往探視了解情況之外，陸委會、海基會、全聯會已組成聯合專案工作小組，全力協助傷者與遇難者家屬處理善後。目前，每一組家屬，工作小組將至少派一人全程陪同，善後協助事宜包括辦理入境相關證件、傷者及遇難者證件查找、後續文書驗證，以及在台生活相關需求等事項。

海基會表示，田弘茂董事長並親自致電慈濟醫院林欣榮院長辦公室，盼所有醫護人員及志工讓每一位陸籍傷患都能得到最好的醫治及照護，另指派海基會副董事長兼秘書長柯承亨，於9日下午前往花蓮慈濟醫院，代表田弘茂董事長向陸籍傷患與家屬表達關心與致意，也對慈濟醫護與志工的辛勞表示感謝。

田弘茂表示，面對此次天災造成的傷亡，內心深感沉痛，呼籲全體國人一起為災民祈福，海基會將配合相關機關，配合整體救災情形需要，盡全力支援家屬來台的需求，提供一切必要協助。

(中時)

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