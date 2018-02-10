《翻爆旺旅遊》漫步古道 看見最美的台灣

2018年02月10日 12:30 中時電子報 綜合報導

◎古坑舊步道 適合親子遊

古坑山區舊步道各具風景，其中永光、桂林步道系統原是抗日古戰場，如今溫柔蛻變成健康運動幽徑，有輕鬆愉悅、適合親子的初階走道，也有具挑戰的進階步道，不論哪一條，都有清幽迷人的景色。

◎貓空樟樹步道 尋訪魯冰花

貓空樟樹步道每年到這個時候，一串串金黃色猶如風鈴般的魯冰花，為大地彩繪上最燦爛繽紛的色彩，賞花之餘，可漫步樟樹、樟湖步道，串成環狀路線，新春遊貓空，正是時候。

◎深坑猴山岳步道 眺望台北盆地

新北市深坑區的猴山岳步道林蔭蓊鬱，堪稱是座五星級的森林浴步道，沿途茂密的樹林中，滿布冰河時期孑遺植物，有雙扇蕨、鳥巢蕨、腎蕨、栗蕨等，彷彿進入一座古生物公園，花上1小時40分鐘左右的時間攻頂，即可眺望台北盆地的台北101及南港山等風景。

◎百吉林蔭步道 享受原始山林浴

過去清代至日據時代，大溪通往復興區角板山、巴陵，都是透過百吉林蔭步道。直到1944年百吉隧道輕便鐵路通車，百吉林蔭步道逐漸沒落。1949年百吉林蔭步道旁的慈湖列為軍事管制區後，步道也一併列入管制，開放後再度吸引不少遊客參觀。

◎攝影愛好者有福了！金龍山日出雲海超美

在網路上紅了20多年、被喻為「台灣3大攝影聖地」之首的魚池鄉金龍山，經日管處、鄉公所用心規畫建設，步道、曙光廣場等硬體已趨完善，除吸引更多攝影愛好者朝聖，不少家庭式休閒或在地民眾前往健行，體驗山林之美與廣闊視野。

◎壽山步道 保留奉茶文化

山友眾多的壽山國家自然公園，因北壽山登山步道分段整修3個月後，今年重新開放，除了增設自導式解說牌示，方便民眾於登山過程中可以了解壽山的自然生態與人文歷史，還增設指示牌與里程牌等，讓步道路標更清晰。

(中時電子報)