春節出國當心 海外旅遊就醫最多人生這病

2018年02月10日 13:12 中時 倪浩倫

民眾出國前，可先至各旅遊醫學門診尋求專業意見。（疾管署提醒）

春節即將來臨，不少民眾早已安排好了出國旅遊行程，若在海外生病、得立刻在當地就醫時也不用擔心，只要記得索取相關證明資料，都能在就醫後6個月內向健保署申請核退費用；統計顯示，感冒、急性支氣管炎、腎衰竭等3種疾病，是國人在海外最常就醫的疾病，疾管署也提醒，旅遊務必吃熟食、勤洗手、喝瓶裝水，以維護自身健康。

依據健保署統計，2016年在國外最常發生不可預期的緊急傷病，前5名分別為急性上呼吸道感染（感冒）、急性支氣管炎、腎衰竭、牙齒相關疾病和扁桃腺炎，由於現在不少地區的天氣都處於寒冬，健保署也呼籲，國人出國應注意保暖，並維持正常生活作息及充足的休息。

衛福部疾管署副署長莊人祥提醒，感染很有可能是流感引起，民眾除了應接種疫苗，出國前，也可上疾管署官網，搜尋欲前往國家的疫情狀況，若有疑問，則可到國內28家旅遊醫學門診尋求專業意見；到了國外，則要遵循勤洗手、吃熟食、喝瓶裝水、落實防蚊措施、不接觸禽鳥。

在國外若真的病到受不了，健保署指，民眾應立即到當地醫院就醫，並在出院後6個月內，憑著醫療費用收據正本、費用明細、診斷書、當次出入境證明等相關文件，到健保投保單位申請核退費用；若是在大陸住院超過5天（含），其「診斷書」和「醫療費用收據正本」，需先到大陸公證處辦理公證，並在回國後到海基會辦理驗證，才能提出核退申請。

目前國人在國外或大陸地區的自墊醫療費用核退上限，門診每次為920元，急診每次2681元，住院每天5721元；健保署表示，核退金額是採審查後「核實」支付，以前一季支付國內特約醫療院所的平均費用為上限，所以若到醫療費用較高的國家，可能無法退全額，建議民眾出國前，先購買相關保險以備不時之需。

(中時)