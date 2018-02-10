大甲警結民間力量 攜手防制酒駕

大甲警分局9日召開防制酒駕座談會，邀請轄內餐飲及計程車業者參加。（陳淑娥翻攝）

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座談會展示酒精檢知相關設備，並教導業者如何給顧客使用。（陳淑娥翻攝）

醉不上道！酒駕者就像顆不定時炸彈，大甲警分局9日召開防制酒駕座談會，邀請轄內餐飲及計程車業者參加，分局長廖國政強調，在警方強力執法及相關法令轉趨嚴懲重罰後，酒駕肇事死亡人數近年來雖有下降趨勢，但仍層出不窮，結合民間力量共同防制，是當前重要課題。

座談會於9日下午3時許舉行，大甲分局向業者說明酒後駕車危險性及相關罰則外，也播出部分酒駕肇事傷亡案件新聞，並將先前酒駕事故被害家屬李女士致市長公開信件新聞內容播放呈現，與會人員對酒駕行為所造成憾事均心有戚戚。

廖國政表示，國人普遍對酒駕肇事深惡痛絕，社會輿論更是要求予以重懲，面對警方強力執法及相關法令轉趨嚴懲重罰後，酒駕肇事死亡人數近年來確實有下降趨勢，但酒駕肇事案件仍層出不窮，酒駕者彷彿是不定時炸彈，隨時可能在道路上引爆，警察機關結合民間力量共同防制，是當前重要課題。

座談會並展示酒精檢知相關設備，警方也藉此宣導業者可提供類似酒精檢知設備，讓消費者於駕車前自我檢測，並協助提供代客叫車或酒後代駕等服務，防止酒駕憾事發生。

大甲警分局呼籲，接近農曆春節，國人可能在尾牙或年節期間，因公司行號團體舉辦餐敘活動，飲酒機會大增，這段期間也是酒駕取締件數及酒駕肇事件數高峰期，警方取締酒駕沒有假期，未來也將持續全天候不分晝夜，執行取締酒駕路（攔）檢勤務，以確保民眾安全。

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(中時)

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