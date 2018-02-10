怕胖、大餐當天只吃一餐 當心腸胃先受不了

有人擔心怕胖，聚餐當天只吃一餐，當心腸胃先受不了。（倪浩倫攝）

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面對即將來臨的春節，很多人都已約了好幾攤的圍爐、尾牙等聚餐，有人因為怕胖，在聚餐當天會選擇「只吃那一餐」，例如晚上圍爐，當天的早餐、午餐便刻意不吃；專家提醒，一天只吃一餐，容易因餓過頭而吃過量，突然大量入肚的食物，也會大大增加腸胃負擔，更會出現「營養不良」的現象。

中山醫學大學前校長、國際食品科技聯盟院士王進崑說，身體每餐對營養的吸收有一定量，超過就無法吸收，以蛋白質來說，正常人每天須60~75公克，平均每餐可吸收20~25公克，但若只集中在一餐吃，超過的將無法吸收，久了會因蛋白質營養素缺乏，不僅肌肉容易流失，頭髮、指甲、皮膚、免疫力也會出問題。

對於怕胖，當天只願意吃「大餐」那一餐的民眾來說，除了營養素易缺乏，也可能因餓過頭，導致吃飯時暴飲暴食吃過頭、攝取過多熱量，此外，腸胃一口氣接受到大量的食物，也會因負擔過大而出問題；過年期間，民眾仍應正常三餐進食，大餐那一餐不要吃太多，另外兩餐則可適量挑優健康的食物來吃。

王進崑補充，民眾可秉持著「加、減、乘、除」四步驟來面對春節飲食：飲食「加」對優質蛋白質和蔬果，蛋白質可減少油膩的大魚大肉，選擇乳蛋白或大豆蛋白；「減」少含糖飲和甜食，每餐以七分飽為限；邀親友「乘」機動動，每天走春至少30分鐘；餐桌上「除」去油膩的食物，以蒸煮取代油炸。

(中時)

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