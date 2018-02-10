擦酒精幫寶寶退燒 醫師：絕對不要

小朋友發燒時，家長應及時帶往醫療院所檢查、找出發燒原因。（倪浩倫攝）

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不少家長在嬰幼兒發燒時，會立刻在皮膚上擦酒精，認為酒精揮發速度快，能藉此來幫寶寶退燒。醫師提醒，發燒是種健康出問題的「警訊」，中樞神經會透過控制溫度，來加強對疾病的抵抗力，擦酒精除了對寶寶皮膚過於刺激，也會造成血管出現過度收縮，讓本來該升上去的體溫升不上去，身體反而出狀況。

衛福部食藥署表示，當小朋友發燒時，很多父母第一時間想到的是「趕快退燒」，但其實發燒不是病，而是身體健康出現警訊的一種「症狀」，透過適度的發燒、體溫約達到38.5度，反而可提升免疫系統、進而加強對疾病的抵抗力。

馬偕醫院小兒部資深主治醫師、台灣兒科醫學會副秘書長彭純芝說，發燒溫度是體內中樞在控制，家長不應單獨用物理性方式來退燒，像是冰枕、冰貼條、擦酒精等，不僅會讓體溫升不到應有的溫度而影響健康，酒精對孩子皮膚來說也過於刺激，

有家長會擔心，發燒會把寶寶腦袋燒壞，彭純芝解釋，細胞通常要燒到41~42度才會出現變化，若是腦膜炎引起的發燒，就算溫度不高，也易損傷腦袋，常見引起發燒主因的感冒、腸胃炎，則不太會有腦袋燒壞的情形，所以最重要的是要知道為何發燒，而非一發燒就急著去退燒。

食藥署提醒，發燒的原因相當多，家長勿自行買退燒藥給兒童使用，而是應即時帶往醫療院所檢查，接受醫師治療；彭純芝表示，若看了醫師、也遵照醫囑按時服藥，但高燒仍超過3天未退，便要提高警覺再次就醫，詳細了解造成發燒的原因。

(中時)

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