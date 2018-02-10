賴清德訪台中讚托老一條龍 打造以人為本的長照

2018年02月10日 14:10 中時 陳世宗

行政院長賴清德與台中市長林佳龍參訪「有本生活坊」時，與長輩們一起合影，致力打造優質平價的長照服務。（陳世宗攝）

行政院長賴清德率行政團隊至台中瞭解「長照2.0」政策執行情形，10日參訪有本生活坊，深入體驗台中托老一條龍及長照2.0推動情形！賴清德說，台灣面對人口老化問題，蔡英文總統提出長照2.0，為要落實重大政策，特到各縣市去座談了解協助解決問題，但到台中卻發現沒有任何問題。

行政院長賴清德10日率領行政院團隊參訪「有本生活坊」！該坊是一家創新型態的社區照顧咖啡館，用社會企業的模式，整合社群力量共同推出社區餐飲、家事服務、居家服務、居家護理、生活輔具、資源交換等服務，提供一個老人用得到、找得到，方便的照顧體系。

市長林佳龍說，台中長照的作法不僅獲得許多家庭肯定，也受中央重視並推廣至全國。未來市府將進一步以「8155」為目標，4年內達80％健康老人、15％亞健康老人、5％失能老人，降低失能老人比例，讓更多長輩享受樂齡生活，建構全人、全家長照模式，打造優質平價的長照服務。

賴清德說，台灣目前的結構人口老化，去年65歲以上人口數等於14歲以下人口數；今年初65歲以上人口數比例達14％，去年出生人口數小於20萬人，台灣已正式邁入高齡化社會，蔡英文總統即提出長照2.0；為要落實此重大政策，方到各縣市去座談了解協助解決問題，但到台中發現沒有任何問題。

賴清德指出，台中沒有任何困難，表示台中市政府的專業能力，衛福部等相關部會已事先協助解決各縣市座談會所提的問題；包括地目、建築使用執照、消防、經費核撥等問題。台灣雖尚未走完一圈，但各地方執行長照2.0所遇到的種種困難，行政院本於負責的態度都協助予以解決。

賴清德表示，看到其他縣市推動長照2.0的創意令人振奮，尤其台中市的有本生活坊是個整體性、整體面的創意，將社會企業的精神帶進來，讓社會在討論的長照2.0真的可以成為產業嗎？真的不容易，有本生活坊提供服務的內涵，還須加上衛福部規畫推動的相輔相成方能克盡其功。

賴清德強調，副市長林依瑩所提外勞集中管理及一個外勞照顧多家可以研究看看；但因申請家庭看護依巴氏量表理論上要24小時照顧，常常須外籍看護時間很長，林副市長的建議聽起來不錯，但執行起來尚須去克服！

(中時)