回應大台中123 賴神承諾成真123

2018年02月10日 14:24 中時 馮惠宜

行政院賴清德在致詞時以「成真123」回應台中市長林佳龍「大台中123」的競選政見。（馮惠宜攝）

行政院長賴清10日視察「新烏日車站」聽取大台中軌道建設網規劃辦理情形，在致詞時以「成真123」：一次核定、兩條軌道、串連三個城市，回應台中市長林佳龍希望123一條山海環線、兩個國際海空港、三個副都心的規劃。

賴清德接連兩日到台中參訪地方建設，並聽取地方意見，最後一個行程到台鐵新烏日車站聽取台中市交通局軌道建設規劃，他在致詞時感謝林佳龍和市府團隊的安排，讓他充分瞭解所有的施政規劃及許多的施政成果，也稱許「長照2.0」，台中市是第一個零問題（No Problem）的城市。而綠川整治也是開啟台灣河川城市的先河，對整個未來城市的治理影響深遠。

他強調，總統蔡英文非常關心台中市的發展，因為北、中、南都應有一個強而有力的引擎，來推動區域的發展，如果區域引擎充分展現馬力，台灣必然有辦法勇往前進，且林佳龍對台中市的規劃非常周延，他有信心台中市未來30年的交通建設發展皆不離林團隊的規劃。

賴清德說，在這看到三鐵共構，看到台中的未來。林佳龍在參選台中市長時，提出「大台中希望123」，亦即一條山海環線、兩個國際海空港、三個副都心。他也要代表行政院，以「成真123」回應台中市，也就是請交通部協助一次核定、兩條軌道、三個城市串聯。

(中時)