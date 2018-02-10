回應大台中123 賴神承諾成真123

行政院長賴清德到新烏日站聽取台中市交通局長王義川報告台中軌道建設規劃。(馮惠宜攝)

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行政院賴清德在致詞時以「成真123」回應台中市長林佳龍「大台中123」的競選政見。（馮惠宜攝）

行政院長賴清10日視察「新烏日車站」聽取大台中軌道建設網規劃辦理情形，在致詞時以「成真123」：一次核定、兩條軌道、串連三個城市，回應台中市長林佳龍希望123一條山海環線、兩個國際海空港、三個副都心的規劃。

賴清德接連兩日到台中參訪地方建設，並聽取地方意見，最後一個行程到台鐵新烏日車站聽取台中市交通局軌道建設規劃，他在致詞時感謝林佳龍和市府團隊的安排，讓他充分瞭解所有的施政規劃及許多的施政成果，也稱許「長照2.0」，台中市是第一個零問題（No Problem）的城市。而綠川整治也是開啟台灣河川城市的先河，對整個未來城市的治理影響深遠。

他強調，總統蔡英文非常關心台中市的發展，因為北、中、南都應有一個強而有力的引擎，來推動區域的發展，如果區域引擎充分展現馬力，台灣必然有辦法勇往前進，且林佳龍對台中市的規劃非常周延，他有信心台中市未來30年的交通建設發展皆不離林團隊的規劃。

賴清德說，在這看到三鐵共構，看到台中的未來。林佳龍在參選台中市長時，提出「大台中希望123」，亦即一條山海環線、兩個國際海空港、三個副都心。他也要代表行政院，以「成真123」回應台中市，也就是請交通部協助一次核定、兩條軌道、三個城市串聯。

(中時)

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