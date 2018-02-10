時速80公里 全亞洲最長溜滑梯「開溜」囉

2018年02月10日 13:29 中時 許素惠

劍湖山叢林溜滑梯全亞洲最長。(劍湖山提供)

劍湖山世界推出全 亞洲最長、台灣唯一的「叢林溜滑梯」，長達66公尺，高24餘公尺，可飆滑到80公里時速，上午正式「開溜」，不只小孩喜歡，大人也躍躍欲試，重溫童年美好，其中更有69歲的阿公來也體驗。

該溜滑梯由世界工業大國、德國權威Wiegand溜滑梯設計公司為劍湖山世界量身打造，總工程師形容，這座溜滑梯位處在山坡上，搭建過程是台灣史上施作難度最高的溜滑梯，有別於以往的螺旋式設計，劍湖山世界採用S型設計，是全台唯一。

總經理尤義賢指出，為了讓更多遊客體驗，德國工程師設計時特別注重滑梯貼地性，讓轉彎處變更平滑，因此，遊客限制放寬， 90公分以上、6歲以下的孩童，在家長同意下就能體驗。一般成年人體驗，每人平均下滑秒數為13秒，體驗價100元，透明的上蓋能邊滑邊欣賞劍湖山世界主題樂園園區美景，CP值超高。

尤義賢說，該園區目前有叢林溜滑梯、兒童玩國蛋糕屋溜滑梯、球池溜滑梯以及季節限定的超跑氣墊溜滑梯和大船塢溜滑梯等5座溜滑梯，是全台最多溜滑梯的主題樂園。

尤義賢並預報農曆春節好康活動「GO搏金」，初一至初四舉辦，準備了總價值百萬元的獎品，天天送黃金，遊客入園，每張門票贈送1張「搏金圈」兌換券 , 在園內消費發票每張金額200元，還能兌換1個「搏金圈」，套中200公分高的發財狗，就能將5錢黃金元寶帶回家，每日送出7個金元寶，此外還有劍湖山王子大飯店住宿券、主題樂園門票等多項精美禮品。

其次，還有刮刮樂抽免費門票，即日起，民眾透過「劍湖山世界主題樂園」Line官方帳號及臉書粉絲團，都能參與，1500張門票大方送，最大獎項免費門票。

(中時)