MLB》大聯盟預測開季25人 陳偉殷、胡智為上榜

胡智為去年首登大聯盟，今年被看好進光芒開季25人名單。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟春訓將在下周展開，代表距離新球季開打僅剩下一個多月，大聯盟官網今(10日)預測各隊開季25人名單，去年因傷缺席大半球季的陳偉殷仍為馬林魚先發輪值1員，值得一提是，小將胡智為也被看好能在光芒牛棚搶下1個名額，開季有機會同時2台灣球員在大聯盟。

大聯盟去年9月擴編時，陳偉殷、胡智為、紅襪的林子偉、小熊的曾仁和及釀酒人的王維中，5人同時待在大聯盟，寫下台灣棒球史上同時有最多台灣球員在大聯盟的紀錄。今年王維中轉戰韓國職棒NC恐龍，開季誰能擠進25人名單？大聯盟官網看好陳偉殷跟胡智為。

陳偉殷去年因左手肘韌帶傷勢，出賽數寫下生涯新低的9場，在馬林魚歷經大清倉後，他仍被認為在先發輪值占有1個名額。不過，報導也直言陳偉殷狀況好壞，取決他是否保持健康；如果他未能出賽，馬林魚可能會拉上農場評價第3的新秀艾爾坎塔拉(Sandy Alcantara)。

胡智為則是去年首登大聯盟，從先發轉往牛棚，出賽6場戰績1勝1敗、自責分率2.70；他經過1個球季的牛棚磨練，被預期開季能待在大聯盟。不過，官網預測光芒目前陣容的前提，是「守護神」克隆米(Alex Colome)沒被交易，如果光芒把克隆米送走，這名單或許還會變動。

至於林子偉跟曾仁和、剛被印地安人放進40人名單的張育成，以及轉戰道奇的李振昌，都沒有出現在他們效力球隊的開季25人預測名單內。大聯盟春訓將在下周開跑，投手跟捕手於美國時間2月14日率先報到，接著才是野手。

(中時電子報)

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