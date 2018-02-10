青年議會第2屆第2次會期落幕 林佳龍感謝齊心共創更好台中

2018年02月10日 15:02 中時 陳世宗

市長林佳龍表示，青年代表相關建言並將作為未來市政參考，期待大家一起努力，讓台中市變得更好。（陳世宗攝）

台中市首創的青年事務審議會邁入第2屆第2次會期，一連五天在原台中縣議會召開，市長林佳龍率市府團隊出席議案總研商，與青年代表互動詢答，傾聽年輕世代的想法建言。林佳龍表示，青年代表相關建言並將作為未來市政參考，期待大家一起努力，讓台中市變得更好。

青年代表陳顗勻關心台中市107年總預算高達1924億元，舉債198.7億為六都最高，市長林佳龍執政三年共舉債629億以上，被市議會國民黨團質疑將債留台中；預算暴增不合理部分，包括人事費增加10億多元，但委辦費卻仍高達23億多，人員變多為何還一直把工作委外？財政局由主秘李芷玲提出解說。

青年代表溫佑宸關心低碳城市推動及活動落實環保理念情形。林佳龍說，市府致力朝此方向邁進，很多習慣非一天養成，但有了開始、市府各局處也規劃落實，花博盛會的舉辦也強調環保價值。

青年代表黃雯涓則關心電動公車數量預計明年達150輛，市府規劃投入的路線安排？交通局長王義川表示，統計公車路線數從103年的202條增加至106年的222條，106年總發車班次也較103年增加9萬3千班，總運量較103年增加1,185萬人次。

第2屆青年事務審議會在去年8月召開的第1次會議中，青年代表提出的市政建言共74項，經各機關列為採行者達73％；經大會通過的決議案共9案，分配各機關共12項，經各機關列為採行者達75％。第2屆會期中青年代表所提出的各項可行議題，也將納入市政推動參考。

(中時)