中市百里侯龍燕大戰 原縣區關鍵票倉

2018年02月10日 14:34 中時 盧金足

立委盧秀燕在國民黨市長民調勝出，主打「經濟、民生」為優先政策，力拚綠地變藍天。（盧金足攝）

年底台中市選舉，台中市長林佳龍拚連任，不只要贏，還要票數贏得漂亮，甫在國民黨內民調勝出的立委盧秀燕，從省議員到立委，20多年征戰常勝軍，這次站上百里侯的戰場，形成「龍燕大戰」，國民黨主席吳敦義喊出「要從台中贏起！」民進黨擁有執政優勢，藍綠決戰中台灣，原縣區的票倉被視為致勝關鍵。

林佳龍在台中市磨劍10年入主市政府，轉眼4年將屆，面對選民考試，林佳龍強調要主打政績牌，還發豪語「無法救中區，就不配當市長！」今天行政院長賴清德親自到台中市出席「綠川水環境改善計畫」及綠川啟用典禮，為林佳龍政績背書。

和市長選舉同在11月舉行的台中花博，被視為有如柯P的「世大運」，台北市長柯文哲在世大運化危機為轉機，創造城市光榮感，民調也向上攀升，年底這場國際盛會，不只會吸引來自全球的觀光客，也會帶來可觀商機，花博成功與否，有如林佳龍選戰的「世大運」。

林佳龍陸續亮相的建設綠川與柳川整治，讓原本淪於臭水溝的河川「又重回台中人的戀愛地圖」，年底即將試運轉的捷運綠線，及「前瞻基礎建設計畫」軌道建設，包括山海環線、捷運綠線延伸彰化、捷運藍線的十字交叉，以10至20年的發展骨架，開出大台中複合式大眾運輸系統支票。

盧秀燕緊咬林佳龍陷於四面「霾」伏的空汙問題，獲得關注，林佳龍針對台中火力發電廠造成的負面效應，以數字會說話，舖天蓋地的洗腦式宣傳奏效，加上民進黨蘊釀不排除恢復核電，拉出隱性選民，也為產業界缺電壓力釋出善意。

為開發原縣區票源，盧秀燕以「烏日媳婦」，與原中縣連結地緣關係，盧從政經歷擅以穩扎穩打，今年元旦首場記者會，就針對林佳龍取消老人健保補助，承諾「若當選市長就恢復補助」，對不少銀髮族具有一定吸引力。

林佳龍選戰打出「政績牌」，深諳原縣區是選戰輸贏關鍵，3年來不只砸下重大建設經費，也請出身海線的立法院副院長蔡其昌擔任競選總部主委，為海線票倉固守城池。

盧秀燕迎戰林佳龍，以立委團隊對上行政院長賴清德為林佳龍認證的「金牌團隊」，盧更需增加爆發力，號召藍軍歸隊，還要凝聚中間選民，因為相較林行政資源豐沛，選前頻頻對區長調兵遣將，且更換的數名區長風評佳，具基層基礎，以地緣關係布局，固椿有戰鬥力，盧起步較晚，必須盡速在不到10個月時間，跨足原中縣開發票源。

但林佳龍目前也面臨府會不和諧的緊張關係，國民黨卡住總預算，民進黨市議員選舉採高額提名衝高票數，爭取議會「席次過半，完全執政」，擺脫國民黨制肘，但高額提名造成老將選舉衝擊，引發不少雜音。

林佳龍志在更上一層樓，不只拚連任，還要拚比這屆多拿20萬票還多的票數，盧秀燕可望代表藍軍與林佳龍捉對廝殺，國民黨這一戰也是在上次選舉大敗之後，能否贏回民心的指標。

(中時)