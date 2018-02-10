中市綠川整治工程啟用 賴清德：全台典範

2018年02月10日 14:21 中時 陳淑芬

行政院長賴清德（前排中）視察台中市，參加綠川整治工程啟用典禮，並由市長林佳龍（前排左）參觀整治成果。（陳淑芬攝）

行政院長賴清德（中）視察台中市，由市長林佳龍（左2）陪同到萬春宮參拜。（陳淑芬攝）

行政院長賴清德10日視察台中市，參加綠川整治工程啟用典禮表示，他分析台中市長林佳龍團隊推動建設是「化腐朽為神奇」、「以小博大」及「魄力、用心」等特色，綠川整治改造更是全台典範，足以讓各縣市效仿。

台中市新盛綠川啟用典禮10日在東協廣場舉行，行政院長賴清德率行政院團隊與會，台中市長林佳龍及立委張廖萬堅、黃國書、林靜儀、徐永明與地方民代多人到場，一行人會後參觀整治成果，並到附近的萬春宮參拜。

賴清德致詞表示，前瞻基礎建設的水環境治理是政府重要政策，他以地方政府首長經驗分析台中市府推動建設的方法是「化腐朽為神奇」、「以小博大」及「魄力、用心」，打造綠川成為全台灣第一條的河川整治典範，水域治理的困難之處不在工程技術，而是與民眾協調與溝通，台中市府成功獲得市民支持。行政院未來將全力支持台中政策，盼台中能成為中台灣的領頭羊。

林佳龍則指出，綠川已完成第一期的工程計畫，緊接著朝向第二期的工程，希望中央持續支持共同合作展現中台灣的河岸美景，未來更將結合大車站、綠空鐵道軸線、台糖湖濱生態園區等大建設，重現老台中人的美好回憶，讓舊城區風華再現。

台中市水利局長周廷彰在典禮中進行「綠川水環境改善計畫」簡報，綠川整治第一期計畫推動汙水截流、旱溪引流、礫間現地處理、防洪安全及景觀營造等工程，並搭配專屬綠川LOGO品牌計畫，以中區舊城的文化背景，結合水岸文創活絡中區商圈及觀光。

(中時)