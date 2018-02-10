春節假期將屆 桃警強力執法

2018年02月10日 14:09 中時 甘嘉雯

為維持春節期間交通順暢及保障用路人行車安全，桃園市警局於春節期間持續藉由強力執法，嚴格取締「車輛不禮讓行人」等違規行為。（甘嘉雯翻攝）

為維持春節期間交通順暢及保障用路人行車安全，桃園市警局於春節期間持續藉由強力執法，嚴格取締「車輛不禮讓行人」等違規行為。（甘嘉雯翻攝）

為維持春節期間交通順暢及保障用路人行車安全，桃園市警局於春節期間持續藉由強力執法，嚴格取締「車輛不禮讓行人」等違規行為。（甘嘉雯翻攝）

因應農曆春節將屆，民眾為採買年貨、假期旅遊及返鄉等，預期將湧現大批車潮，大幅提升事故發生率，事故防制工作刻不容緩。

為維持春節期間交通順暢及保障用路人行車安全，桃園市警局於春節期間持續藉由強力執法，嚴格取締「車輛不禮讓行人」等違規行為，並積極利用多元宣導管道，將「行人優先路權」觀念深植於民心，如針對初考照民眾，於駕訓班考照課程中教導學員禮讓行人概念及違反規定之處罰，使民眾於取得駕照時即能保持優良駕駛習慣

另針對因違規而須參與道安講習民眾，透過再教育方式，加強宣導「行車多禮讓，行人優先行」等尊重行人路權觀念，使違規駕駛人遵守規定，避免再犯。希望藉由擴大宣導活動，籲請駕駛人、行人共同遵守交通規則，透過事前預防、事後矯正功能，深化駕駛人「禮讓行人」之觀念，落實防制高齡行人事故。

連假前一周開始，因應傳統習俗，本轄各傳統市場、大賣場(如好市多、家樂福、愛買、大潤發等)、購物中心(如大江、台茂、華泰名品、廣豐新天地、新光三越、遠東百貨、統領百貨、SOGO等)將湧入大量採買年貨人潮、車流，影響高齡行人用路安全，為維護交通秩序，市警局將加強交通疏導，並勸導民眾切勿違規停車，讓民眾能開開心心，順利採買年貨。

提醒大家法律沒有假期，為了維護交通秩序與安全，春節期間警察局仍然維持執法強度，尤其針對酒後駕車、車不讓人、闖紅燈、嚴重超速等違規會加強取締，桃警團隊藉由執法及宣導作為雙管齊下，替民眾交通安全嚴格把關，以確保生命財產安全，營造「人守法、車禮讓、路安全」之交通環境。

(中時)