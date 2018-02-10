「敏切仔麵」 以日本料理師父達人精神煮切仔麵

2018年02月10日 14:00 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

高湯、白切肉和油蔥酥，是「敏切仔麵」切仔麵好吃的黃金三角。（盧金足攝）

切仔麵要好吃，煮麵的時間也有拿捏的撇步。（盧金足攝）

位在台中市北區忠明路的「敏切仔麵」，以美味料理和乾淨空間，讓客人吃切仔麵不必坐在路邊攤。（盧金足攝）

台中市忠明路是各式地方小吃的一級戰區，「敏切仔麵」的招牌切仔麵，和一般的麵店不一樣的是，由兩名有10多年經驗的日本料理師傅掌廚，「高湯」是切仔麵的重頭戲，特別以大骨和洋蔥熬煮兩個多小時，湯汁鮮甜不油膩，強調不加味素，配上一片肉質甜嫩不柴的溫體豬白切肉，讓客人吃出切仔麵的古早味。

「敏切仔麵」麵店的切仔麵，麵大碗料又多，不加肉燥，加在麵裡的是當天的溫體豬肉經高湯滾煮後的白切肉，和Q彈的麵條結合，成為切仔麵最重要食材主角。

在餐廳業服務多年的KIKI表示，開切仔麵店用心的食材還包括油蔥酥，以自己炸的黑豬肉的豬油，炸出增加美味的油蔥酥，不採用外面現成的油蔥酥，凸顯油蔥酥提味效果。

雖然是平民小吃，但是用餐環境設計成復古空間，講求乾淨舒適，享受以往路邊的傳統地方小吃切仔麵，也能吃到餐廳級的享受。

負責料理的兩大師傅，阿KEN師和阿敏師兩人是日本料理的師徒關係，有志一同想開餐廳，日本料理市場競爭，兩人又喜歡吃地方小吃切仔麵，決定從最親民的切仔麵出發，以日本料理達人嚴謹的精神和態度，煮出一碗碗美味的切仔麵。

阿敏師說，1碗35元的切仔麵，從備料到端上桌，每一項食材都是手作「很厚工」，而且每天到菜市場採購，會以當天買到的菜，作出無菜單理，他們以多年的日本料理經驗做出的「三寶」手路菜，包括五香肉捲、紅燒肉與松露香腸，其中紅燒肉採用溫體豬的腱子心，讓很多來吃切仔麵的客人，好吃到還要外帶回家。

「看到年紀大的長輩，來點一碗切仔麵，吃完後豎起大拇指說，少年仔，這味真道地，是真正古早味的切仔麵！」阿敏師和阿KEN師表示，一碗簡單的切仔麵，煮到讓客人吃到傳統的滋味，覺得很有成就感，因為學日本料理每道處理步驟都要「照步來」，一碗切仔麵也是台灣料理的經典！

地址：台中市北區忠明路246號

電話：04-22080285

營業時間：周一到周日中午11點到晚上11點

價錢：1碗35元

(中時)