花蓮救災歸來 救難英雄「鐵雄」瘸腿了

2018年02月10日 14:03 中時 馮惠宜 ／台中報導、 李昀 、中天新聞／ 龔裕德 、謝佑昀 ／台中報導、、中天新聞／、謝佑昀

醫療團隊仔細檢視鐵雄右趾的傷痕。（馮惠宜翻攝）

興大組搜救犬醫療團隊為台中市消防局搜救犬進行醫治。（馮惠宜翻攝）

經興大獸醫院醫療團隊治療後鐵雄右前肢已進行包紮。（馮惠宜翻攝）

花蓮救災歸來 救難英雄「鐵雄」鐵腿了

台中市消防局搜救隊馳援花蓮震災，搜救犬「鐵雄」屢建奇功，10日完成任務返回台中，因執勤過程中，引發右耳急性發炎與腳部不適，經安排10日一早即到中興大學獸醫教學醫院就醫，興大也緊急組成搜救犬醫療團隊，出動15位住院醫師，為這位救難英雄進行醫治。

鐵雄投入花蓮救援任務，牠以靈敏嗅覺找到受困15小時的花蓮統帥飯店員工。8日鐵雄因右耳急性發炎就醫，9日又因踩到汽油腳部不適，出現右前肢抬起，用三隻腳走路的情況。

興大獸醫學院院長張照勤表示，獸醫教學醫院周六周日日原本休診，9日臨時接獲鐵雄的醫療需求，獸醫教學醫院院長陳文英立即召集內科、外科、麻醉科、影像科、腫瘤科、臨床病理科、心臟科、眼科，共15位住院醫師，成立搜救犬醫療團隊，於今早9點為鐵雄進行身體檢查。

主治醫師林荀龍表示，初步檢查關節與骨頭沒有問題，四隻腳輕微的趾尖發炎，右前肢的腳掌有兩處輕微的穿刺及撕裂傷，已進行清潔消毒與包紮，並開立口服藥。耳朵則有經常性的甩頭抓耳動作，進行耳道檢查及採檢體檢驗後，診斷為酵母菌性外耳炎，已開立外用及口服藥。這兩項疾病應該會在短時間內獲得改善，預計下週三回院複診。

台中市消防局長蕭煥章表示，興大在獸醫領域之專業技術領先全國，為中部地區重要的動物醫療機構，台中市消防局擬與其簽約合作，建立夥伴關係，共同規劃搜救犬出勤前後的身體檢查，提供這些辛勤救災的搜救犬更完善的醫療照護。

(中時)