管中閔就任恐拖到3月 遴選會發言人：盼大家依法行政

2018年02月10日 14:05 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

管中閔人事案遲未被核定，媒體持續關切教育部作為，教育部長潘文忠昨（9）日表示，闗於管中閔涉及論文抄襲事件，有請台大那邊再補充說明，再加上有聲音要求台大應召開臨時校務會議，外界認為管中閔就任校長一職，勢必延宕到3月。不過，遴選會發言人袁孝維說，教育部次長姚立德是遴委，也全程參與討論，「希望大家依法行政」。

相較於陽明大學校長遴選爭議，遴委會開會確認沒問題送出公文，教育部7天後就核定。但台大管中閔的人事案卻從1月5日遴選後拖到今（10）日，仍在進行緩慢的行政程序。

聯合報報導，台大主秘林達德表示，台大過年前不會召開臨時校務會議。依台大行事曆，新學期在2月26日開學，原定3月24日開第一次校務會議，若要召開臨時校務會議，恐拖到三月中上旬。

至於論文抄襲案說明過於簡略一事，台大研究誠信辦公室主任李芳仁表禦，台大昨天開會認為，上次已實質審查管中閔的學術倫理案，即認為沒問題才未立案調查，將向教育部更清楚說明實質審查內容。

台大校長遴委會發言人袁孝維則重申，遴委會上月底開會已確認管中閔當選資格並無疑義，並說教育部次長姚立德是遴委且全程參與討論，會後也主動對外說明了，「希望大家依法行政」。

(中時電子報)