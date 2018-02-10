管中閔就任恐拖到3月 遴選會發言人：盼大家依法行政

台大校長當選人管中閔。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

管中閔人事案遲未被核定，媒體持續關切教育部作為，教育部長潘文忠昨（9）日表示，闗於管中閔涉及論文抄襲事件，有請台大那邊再補充說明，再加上有聲音要求台大應召開臨時校務會議，外界認為管中閔就任校長一職，勢必延宕到3月。不過，遴選會發言人袁孝維說，教育部次長姚立德是遴委，也全程參與討論，「希望大家依法行政」。

相較於陽明大學校長遴選爭議，遴委會開會確認沒問題送出公文，教育部7天後就核定。但台大管中閔的人事案卻從1月5日遴選後拖到今（10）日，仍在進行緩慢的行政程序。

聯合報報導，台大主秘林達德表示，台大過年前不會召開臨時校務會議。依台大行事曆，新學期在2月26日開學，原定3月24日開第一次校務會議，若要召開臨時校務會議，恐拖到三月中上旬。

至於論文抄襲案說明過於簡略一事，台大研究誠信辦公室主任李芳仁表禦，台大昨天開會認為，上次已實質審查管中閔的學術倫理案，即認為沒問題才未立案調查，將向教育部更清楚說明實質審查內容。

台大校長遴委會發言人袁孝維則重申，遴委會上月底開會已確認管中閔當選資格並無疑義，並說教育部次長姚立德是遴委且全程參與討論，會後也主動對外說明了，「希望大家依法行政」。

(中時電子報)

花蓮救災歸來 救難英雄「鐵雄」… 苗栗用水吃緊 明德水庫灌區受理…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。