把西瓜變甜 台南20餘位大學教授為黃偉哲背書

2018年02月10日 14:40 中時 程炳璋

民進黨台南市長黨內初選參選人黃偉哲10日公布政策智囊團，來自台南各大學共20餘位教授公開力挺，提出「人工智慧、生態產業與城市美學」3大政策，規畫將台南打造成國際水準都市。教授團召集人黃吉川表示，「若說民進黨的參選人都是西瓜，我們就讓其中一顆西瓜變甜」。

黃偉哲用強大的學術班底作後盾，端出政策牛肉，他的智囊團共有來自台南各大學的教授20餘人，台南藝術大學副教授黃猷欽、生態農業發展協會理事長也是成大生科系博士吳一言等人都是成員。其中以成大教授為主力。

黃吉川是成大工學院教授，專門研究超級電腦，他認為台南市擁有完整的大學群，城市有足夠人才、資金與文化底蘊，可帶領台灣走向國際。他10日帶著教授團隊為黃偉哲背書，直指未來台南市發展需以「人工智慧、生態農業與城市美學」3大政策為主。

超級電腦與晶片設計是發展人工智慧兩大重點，黃吉川說明，台灣超級電腦密度在全世界排名後段班，設備仍待提升，民間的晶片設計能力雖然強，晶片設計者卻不懂土木、化工、機械等行業，無法將晶片功能應用在科技以外的其他產業上，未來可從地方政府發動，加強晶片科技與異業結盟，發揮新產值。

生態農業涉及土壤學、菌種、植被、動物、人類施作與氣候等等專業因素，但台灣多數農民知識卻不高，黃吉川提出，政府對農業科學應視為國家的戰略產業來發展。

城市發展來自美學的追求，黃吉川表示，過去光要求民眾要有環境公德，只要提升人們對「美」的要求水平，民眾即會自然想去達成「美」的目標，先將城市變的乾淨、整齊，政府再提景觀規畫的構想。

學者們10日為黃偉哲團隊擬定3大城市發展政策，黃吉川稱「有人說民進黨的參選人都是西瓜，那我們就把其中一顆西瓜變甜」。

黃偉哲對智囊團提出的3大政策表示肯定，他說，先進人工智慧可讓城市生活更便捷，生態農業可讓食安獲得保障，城市美學可以帶動觀光產業發展。未來只要有資金挹注，台南市就可以帶著優勢走出台灣，成為國際性城市。

(中時)