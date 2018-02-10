苗栗用水吃緊 明德水庫灌區受理申請停灌

苗栗頭屋明德水庫近來雖有進帳，但仍受理申請停灌補償未雨綢繆。（陳慶居攝）

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中時
／苗栗報導

苗栗地區水情不佳，繼中港溪4鄉鎮市辦理自主休耕及節水獎勵之後，苗栗農田水利會未雨綢繆，10日公告將於3月1日31日期間，受理申請明德水庫灌區第一期作停灌補償登記作業，補償對象為停灌區水利會會員，包含頭屋、造橋及後龍3鄉鎮，面積共1175公頃。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜表示，包括明德灌區大潭工作站及後龍工作站大岡小組的停灌面積為1175公頃，符合資格的會員須至工作站登記申請。另為方便農民就近申請，水利會也派駐工作人員在鄰近活動中心等地點受理。

水利會表示，明德水庫去年9至11月降雨量只有歷年平均4到5成，水位和蓄水量都跌至24年來新低，最近雖有間歇雨量，蓄水回升到48％約620萬噸，但如果春耕光整田每日要18萬噸用水，未來春雨如果不足，公共用水恐有危機，停灌是未雨綢繆的措施。

停灌範圍內補償標準分為3種，1是不種稻、種植符合「對地綠色環境給付計畫」給付的各項作物或綠肥，每公頃補償8萬8000元。2是不種稻且未種植其他作物，每公頃補償8萬1000元。3為不種稻作，種植非符合「對地綠色環境給付計畫」給付的各項作物或由農田水利會供水養殖的會員者，每公頃補償4萬2000元。

但廢耕或停灌區內種植水稻者，不予補償。

停灌區會員可持身分證或戶口名簿、印章及該筆耕地最新所有權狀或最近3個月內土地第一類登記謄本或使用權文件，及農會或金融機構存摺影本，逕向指定地點辦理申請。

(中時)

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