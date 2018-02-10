憶起去年肩傷時...松坂大輔：連要洗頭都沒辦法

2018年02月10日 14:14 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔堅持續當球員，今年轉戰中日龍重新出發，目前正跟著中日一軍春訓，松坂去年春訓狀況不錯，卻在開季後肩傷復發，日媒《日刊體育》問到當時狀況，松坂坦言，那時肩膀狀況每天都不一樣，洗澡傷處也會痛，連想要洗頭都不太行。

松坂去年季前到委內瑞拉冬季聯盟磨練，隨後加入軟銀春訓；當時他展現出好狀況，熱身賽時甚至對廣島投出7局無安打，外界很看好能復活。松坂開季雖不在正式名單，但過沒多久就等到機會上一軍先發；然而，卻傳出松坂肩傷復發的消息。

松坂現在想起那時的狀況，「心情很忐忑，不知該繼續打或是放棄，肩膀每天感覺都不一樣，那時很不想去球場，要洗個澡都不舒服，沒辦法把手舉起來洗頭。」松坂設法改善狀況，並告訴自己如果自己都不相信自己，那就真的結束了，「我不願這麼想，但確實有這樣想過。」

松坂直言，如果沒有強大的信念去相信自己，隨時可能放棄、走向盡頭，「但我其實不太想把狀況告訴大家，不想被同情，還得強顏歡笑。」松坂如今健康出發，春訓練投了幾次，肩膀都沒有異狀，昨練投球數來到春訓最多的77球。

松坂傷癒復出，要滿38歲的他這次春訓顯得格外謹慎，不像去年一樣頻練投破百球，且投球中間還會安排1天完全不投球。松坂表示，過去春訓從沒這樣做過，他對這樣的調整方式不太放心，「以前會不投球只有休假時，訓練時從沒有排過休息。」

不過，松坂對自己目前的狀況有信心，他在7日練投時，已經用7分力投了幾球，接下來就算用全力投球，應該也沒問題，距開季還有一段時間，現在就盡可能放輕鬆去投。松坂今天沒有練投，再度投身打擊練習，練打88球擊出2轟，打擊狀況依舊不錯。

「我想投到不能投為止。」說到「松坂世代」逐漸凋零，松坂深有感觸，不過他想向前紅襪歐提茲(David Ortiz)跟前洋基穆西納(Mike Mussina)看齊。歐提茲去年40歲退休，整季依舊有38轟；穆西納2008年39歲退休，那年戰績20勝9敗。

松坂認為，能做到像歐提茲和穆西納那樣很好，「他們都是為陪伴家人選擇告別球場，但我還沒好好展現投球給我的孩子們看，我想再次投出好身手。」

(中時電子報)