王文淵為麥寮社教園區動土 間接駁斥台塑六輕危健康

2018年02月10日 14:29 中時 許素惠

雲林縣麥寮社教園區由知名建築師徐奇岩（左三）、趙建銘（左四）設計，兩人為立委蘇治芬（右）及麥寮鄉長許忠富（左）說明設計理念。（許素惠攝）

雲林縣麥寮社教園區10日動土，是麥寮麥鄉以來最大建設。（許素惠攝）

雲林縣麥寮社教園區融合親子、老人、新住民及青少年等多族群需求，又兼顧空間美學。（許素惠攝）

雲林縣麥寮社教園區電腦模擬圖。（許素惠攝）

雲林縣麥寮鄉社教園區10日動土，總工程費高達4億多元，全由台塑集團贊助，是個融合智慧圖書館及空間美學的建築，台塑集團總裁王文淵專程出席，以石化專業友人了解的研究強調，人的壽命長短和生活作息及心情有關，間接駁斥許多對六輕危及地方居民健康的研究。

兩任前雲林縣長張榮味、立委蘇治芬及近千鄉民一起見證盛事，唯獨不見現任縣長李進勇。但張與蘇毫無互動。

王文淵以一位曾在美國石化公司任職過的國家衛生研究院研究員友人所了解的研究指出，美國石化廠員工平均壽命比一般人多出3年，強調壽命的長短和生活是否規律等作息，以及心情有關，藉以間接駁斥許多對六輕危及地方居民健康的研究。

張榮味讚許麥寮鄉長許忠富不遺餘力推動各項建設，也稱許台塑集團總是為公益奉獻。

蘇治芬感謝台塑集團王總裁大力協助，也肯定麥寮鄉長許忠富才執政3年，便能帶領鄉公所團隊完全不靠中央，就打造出國家級社教園區，完成不可能的任務，其執行力與效率令人刮目相看，未來園區完成後，將是鄉民及後代之福。

許忠富說，社教園區是麥寮創鄉以來最大建設，是翻轉麥寮的關鍵，以國際級的競圖規格吸引知名建築師比圖，後由趙建銘及徐奇岩勝出，完竣後，從兒童、青少年、老人、新住民等全方位都能照顧到，感恩台塑集團一起創造產業共榮、永續共存與地方共生的雙贏局面。

該社教園區占地約2.4公頃，第一期規畫智慧圖書館地上2層，生活美學館地上3層，預計2019年9月30日完工，曆時597工作天。

(中時)