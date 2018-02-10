川普決心要擋通俄門！不解密民主黨版備忘錄

美國總統川普。(圖/美聯社)

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美國白宮當局9日宣布，美總統川普決定動用行政權，阻止民主黨國會議員版的通俄門調查備忘錄解密公開，並將備忘錄退還聯邦眾議院情報委員會要求修改。白宮法律顧問給該委員會的信函表示，川普原傾向將該備忘錄解密公開，但因其中有一些應適當保密且特別敏感的內容，故當前仍不宜公開。

民主黨版的備忘錄意圖回應先前川普解密公開的共和黨版備忘錄。共和黨版的備忘錄指控，聯邦調查局在通俄門案調查過程濫用監聽權力，並稱通俄門調查帶有反川普的政治傾向。

美國聯邦國會眾議院情報委員會5日投票，成員一致同意公布民主黨撰寫的通俄門案調查10頁機密備忘錄，並給予川普總統5天時間定奪是否將其解密公開。川普起初表示他計畫將該備忘錄解密公開，但他最終卻決定不予解密公開。

白宮法律顧問麥甘（Donald McGahn）致函聯邦眾議院情報委員會主席表示，雖然川普總統有意將民主黨版備忘錄解密公開，但基於這份備忘錄「包含許多應適當保密與特別敏感的段落」，因此川普當前無法將其解密公開。

川普月初將共和黨版通俄門備忘錄解密公開，遭媒體質疑顯然想藉此毀掉特別檢察官穆勒對「通俄門」案的調查。通俄門案調查旨在查明川普團隊有否勾串俄羅斯、影響2016年美總統大選。

共和黨版備忘錄被質疑有諸多「不精確、扭曲真相、刻意忽略關鍵事實之處，有誤導之虞」，且引發高度爭議。聯邦司法部、FBI、情報官員與民主黨人都曾警告，該備忘錄解密公開將洩漏當局的情資蒐集工作、危害國家安全，更將扭曲事實真相而致誤導民眾。

(中時)

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