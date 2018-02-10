台灣藝術領域一股清流《萬葉集》鐘有輝創作展

《萬葉集》鐘有輝創作展即日起至3月25日，假國立國父紀念館中山國家畫廊展出。(圖/主辦單位提供)

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中時電子報
綜合報導

鐘有輝畢生投入現代版畫的創作與研究，是台灣半世紀以來推動現代版畫發展的重要旗手。其含蓄的、禪意的、樸實的東方特質創作，在台灣藝術領域中湧現一股清流，在國際藝壇上，亦備受矚目。

此次展覽主題《萬葉集》，是引自日本和歌《萬葉集》之書名，「葉」字，本指「一片一片的葉子」，即載有文字的葉子，因「葉」字發音與「世」字相同，而借以「表音」與「表意」。鐘有輝依其歷年探究人生、宇宙、禪心、生命與哲學等課題，在油畫、版畫、陶瓷、玻璃、裝置等不同媒材的複合創作中，掌握了自己和生活週遭環境的和諧與交融，並透過「一葉一世界」傳達出他對人生與永恆生命的體悟。其創作隨著從心所欲的人生境界而達顛峰狀態，觀賞其作品，無不帶給人強大的視覺震撼，與綿延不絕的正向能量。

鐘有輝大學時期的美術養成，不分科別專攻，在國立臺灣師範大學接受多位大師啟蒙，開啟現代藝術之門。一九七四年與臺灣師大前後期同學，共組「十青版畫會」，由於興趣相投與林雪卿結褵，攜手努力在版畫的創作與研究，積極投入國內版畫藝術教育的傳承與推廣。一九八七年獲日本國立筑波大學藝術學碩士，於國立臺灣藝術大學創立全國唯一版畫中心與獨立版畫藝術研究所。教授休假期間亦曾至美國紐約研究，能注意新時代藝術發展之動向，了解新科技與傳統表現技法關聯之重要性，對各種繪畫媒材的使用都能深入鑽研，是目前國內少數專精多項媒材與現代版畫創作不可多得的人才。

《萬葉集》鐘有輝創作展，將繪畫創作融入生活理念，作品結合時尚。（圖／主辦單位提供）

《萬葉集》鐘有輝創作展將於2018年2月9日起至3月25日假國立國父紀念館中山國家畫廊展出，展覽開幕當天，特別邀請名服裝設計師林國基和伊林名模陳思璇跨界合作現場服裝走秀，展現其繪畫創作融入生活的理念。此次展覽，不只代表著鐘有輝耕耘台灣現代版畫園地的心血與成果，也標示著台灣現代版畫的發展，已到達更具多元與表現的時代。歡迎各界喜好藝術的朋友前往參觀。

《萬葉集》鐘有輝創作展

展覽地點：國立國父紀念館中山國家畫廊

展覽期間：即日起~3月25日

(中時電子報)

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