震驚！暗黑女神「感謝祭」戰10粉絲 痛哭宣布引退

湊莉久引退作選擇大戰10粉絲，戰完竟當場痛哭。(翻攝自湊莉久IG)

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中時電子報

2013年AV出道、2015年即拿下「DMM成人獎」最優秀女優賞的暗黑女神湊莉久，在24歲正是外表、能力黃金期的她，日前突然在推特宣布將於今年3月引退，而在此之前她照常天天更新推特與IG、2/16將舉辦的見面會也未發布任何相關消息，毫無預警的引退消息讓「AV達人」一劍浣春秋也直呼：「真的有嚇到我！」，而她的最新作品也證實這個消息，封面大大寫著「AV引退」，讓粉絲感到震驚與不捨。

湊莉久AV出道5年，是知名度與實力都相當堅強的神級暗黑女神。(中時資料照片)

湊莉久所屬S1片商及DMM已釋出她的「畢業作」封面照，這位神級女優將AV引退已是確定消息，而她把在AV生涯中相當重要的「終末砲」，以感謝祭形式獻給了粉絲，不僅在這最後作品中大放送，公開自己的房間以及素顏上陣，並且相當有誠意的邀請10名粉絲，剃毛兼微醺與大家放膽「大亂鬥」，結束後情緒爆發，湊莉久痛哭失聲，為5年AV人生劃下感動的句點。

一劍浣春秋也在「PLAY.NO1」中撰文，表示身為成人女團「惠比壽麝香葡萄」當家成員之一的湊莉久，對於自己以拍謎片做為本業一點都不引以為恥，且向來都很有主見，推測決定引退「應該不是發生了什麼意外而是她深思熟慮後的決定」，對此，眾粉絲大多選擇收起心痛與不捨，含淚祝福偶像。

(中時電子報)

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