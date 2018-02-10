盧秀燕：藍營整合有信心 中市選民不會畫地自限

立委盧秀燕表示，對整合地方極具信心，台中市選民不會「畫地自限」，不會有地域之分。（陳淑芬攝）

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立委盧秀燕在國民黨台中市長黨內初選民調，以些微差距險勝江啟臣。她10日表示，國民黨已有決心團結，深知不能分裂，否則無法打贏選戰。她對整合地方極有信心，相信中市選民不會「畫地自限」，不會有地域之分，並感謝江啟臣及派系大老展現民主及團結風範，她擔任市長候選人，就是要團結大家、爭取支持。

國民黨9日公布台中市長黨內初選民調結果，立委盧秀燕以0.6％險勝江啟臣。盧秀燕10日在中市受訪時表示，民調公布後，她立即向江啟臣表達「這場選戰，沒有你不行」，並邀請他擔任競選總幹事。隨後就先後致電向中市國民黨政壇前輩致謝並請託支持，包括台中縣市歷屆縣市長及議長、地方派系大老等人。

對於江啟臣回應「位置不重要」，但一定要拚團結，「不會讓民進黨得逞」。盧秀燕表示，感謝江啟臣展現絕佳的民主風範，兩人並沒有輸贏，但是一定要團結，她相信江一定會全力幫忙，一起為台中市奮鬥。

盧秀燕連任6屆台中市北區及北屯區選區立委，外界質疑她對原台中縣區恐著力不足，又須面對派系整合等考驗。盧秀燕對此指出，國民黨因分裂挫敗獲得教訓，深知一定要團結，台中國民黨各派系的大老及政治人物大都台中人，卸任後都沒離開台中，這次黨內初選過程中有現身者，都是盧江兩人場子都出現，不然，就是選擇不現身，這就是充分展現團結。

盧秀燕不諱言表示，江啟臣支持者難免會有「失落的心情」，她一定會展現誠意請託，擔任市長候選人就是要團結大家、爭取支持。她並強調，台中市民素質很高，包容度大，不會「畫地自限」，也沒有地域之分，只要有好表現，願意做事就會給予支持，她並以未來的競選對手現任台中市長林佳龍為例指出，林並不是台中市人，但市民依舊給他擔任立委及市長的機會，她是台中在地烏日媳婦，相較於對手林佳龍，更具有優勢。

(中時)

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