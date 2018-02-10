林佳龍、蔡其昌支持國會遷都台中 賴揆樂觀其成

2018年02月10日 15:49 中時 陳世宗

行政院長賴清德、台中市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌9日共同出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，三方於會中對國會遷都有諸多討論；林佳龍、蔡其昌都支持國會遷都。賴清德則樂觀其成並表示，若立法院有決議，行政院會全力配合。

蔡其昌出席中央地方落實前瞻基礎建設及長期照顧業務座談會時指出，日前地震發生，讓大家注意到台灣的經濟與政治中心都在台北，這對國家長遠發展來說並非好事；如能讓台北減壓就能讓台灣國土規畫更加完整、區域發展更加健全。或許這樣想法有有台北朋友會反對，但台灣是一體的，不是地方各自為政。

蔡其昌指出，台中地理位置適中、交通方便、腹地廣大，成功嶺就是立院遷都台中的合適地點。舉例來說，陳情表達意見是民主國家常見的現象，現在台北如有陳情或遊行，往往須管制中山南路、青島東路，癱瘓台北市的精華區，這對北市作為經濟中心來說非常不利。

蔡其昌強調，未來立院遷都後，可以在成功嶺規劃空間更大的民主廣場，不僅提供人民舒適表達意見的空間，更有助於國土均衡發展。

「首都減壓，國會先行！」林佳龍說，過去省議會就在台中，光復新村也是以前省政府的所在地，加上現在南來北往搭乘高鐵移動相當方便，已成為一日生活圈；立法院擁有自主權，只要決定搬來台中，行政院不會反對，行政院長亦表示尊重立法院。

林佳龍指出，北中南有三大核心，包括北北桃、中都與南二都，立院遷至台中是下一步最重要的事，也是最後一哩路，只要國土改造成功，國家發展就會均衡！

賴清德認為，林市長在台中市擔任市長，與他先前在台南市擔任市長時面臨的挑戰幾乎一樣，都是新的城市開始，由縣市合併而成困難非常多，不過他非常欽佩林市長率領的團隊，短短幾年內將過去所規畫的藍圖一一落實，也將面臨的困難逐一解決。

(中時)