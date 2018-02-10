花蓮震災救人任務進入尾聲 宜蘭搜救隊收隊返家待命

2018年02月10日 15:05 中時 胡健森

宜蘭縣派出的搜救隊伍在惡劣危險的災區現場，冒著生命危險找尋受困在雲翠大樓內的民眾。（宜蘭縣政府消防局提供）

0206花蓮大地震已經過了救援黃金72小時，尚未尋獲的失聯者生還機率相當低，包括宜蘭縣政府消防局派出的搜救隊伍在內，除了消防署特搜隊還留在現場，其餘外縣市支援的人力已在現場指揮官指示下逐一收隊，結束這次的緊急救人任務。

6日深夜花蓮發生強震並傳出大樓塌陷、民眾受困等災情後，緊鄰花蓮縣的宜蘭縣，代理縣長陳金德聽取消防局長徐松奕回報縣內並無災情之後，立即採納建議指示縣政府消防局組成搜救隊伍前往花蓮支援，在1個小時內第一批由12人組成的宜蘭縣特搜大隊，便不顧蘇花公路還不時有落石的危險，分乘4輛災害搶救車馳往花蓮縣支援救難任務。

前往支援的搜救隊伍在低溫、下雨、大小餘震不斷，甚至傾斜的大樓隨時可能整棟倒塌的惡劣環境下，冒著生命危險進入災難現場展開搜尋，雖然在第1天就尋獲兩名罹難者，但一直到任務結束都沒能救出生還者，是搜救隊員心中的遺憾。

總計此次宜蘭縣政府消防局共出動11輛車（5輛災害搶救車、6輛水車）、72位救難人員，在災難現場持續80個小時的救災行動，雖然搜救工作已告一段落，但因花蓮縣許多輸水管線在地震中斷裂，宜蘭縣消防局仍有6輛水車留在花蓮支援民生供水。

(中時)