花蓮震災救人任務進入尾聲 宜蘭搜救隊收隊返家待命

宜蘭縣派出的搜救隊伍在惡劣危險的災區現場，冒著生命危險找尋受困在雲翠大樓內的民眾。（宜蘭縣政府消防局提供）

友善列印
中時
宜蘭縣派出的搜救隊伍在惡劣危險的災區現場，冒著生命危險找尋受困在雲翠大樓內的民眾。（宜蘭縣政府消防局提供）

0206花蓮大地震已經過了救援黃金72小時，尚未尋獲的失聯者生還機率相當低，包括宜蘭縣政府消防局派出的搜救隊伍在內，除了消防署特搜隊還留在現場，其餘外縣市支援的人力已在現場指揮官指示下逐一收隊，結束這次的緊急救人任務。

6日深夜花蓮發生強震並傳出大樓塌陷、民眾受困等災情後，緊鄰花蓮縣的宜蘭縣，代理縣長陳金德聽取消防局長徐松奕回報縣內並無災情之後，立即採納建議指示縣政府消防局組成搜救隊伍前往花蓮支援，在1個小時內第一批由12人組成的宜蘭縣特搜大隊，便不顧蘇花公路還不時有落石的危險，分乘4輛災害搶救車馳往花蓮縣支援救難任務。

前往支援的搜救隊伍在低溫、下雨、大小餘震不斷，甚至傾斜的大樓隨時可能整棟倒塌的惡劣環境下，冒著生命危險進入災難現場展開搜尋，雖然在第1天就尋獲兩名罹難者，但一直到任務結束都沒能救出生還者，是搜救隊員心中的遺憾。

總計此次宜蘭縣政府消防局共出動11輛車（5輛災害搶救車、6輛水車）、72位救難人員，在災難現場持續80個小時的救災行動，雖然搜救工作已告一段落，但因花蓮縣許多輸水管線在地震中斷裂，宜蘭縣消防局仍有6輛水車留在花蓮支援民生供水。

(中時)

男大生偷吃18歲外甥女 被逼「辣… 3科技幹部竊商業機密 致老東家損…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。