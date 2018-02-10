第1條山海線全電動公車 811線將上路

第1條山海線全電動公車811線將上路，市議員吳敏濟與眾多鄉親開心迎接喜悅。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
第1條山海線全電動公車811線試乘會，吸引眾多鄉親攜家帶眷進行體驗。（陳淑娥攝）
第1條山海線全電動公車811線試乘會，吸引眾多鄉親攜家帶眷進行體驗。（陳淑娥攝）
811線公車為低底盤，行動不便的莊田豊興奮說，終於能自己搭公車了。（陳淑娥攝）

第1條山海線全電動公車811線將於13日上路，由大甲新政大安港路口駛至台鐵豐原站，10日舉行試乘活動，身障人士莊田豊也共襄盛舉，他興奮的說，「生平第一次自己搭公車，以前總是望車興嘆，811通車後，出門更方便了！」

長期爭取電動公車的市議員吳敏濟表示，根據統計分析，移動汙染源佔全市空氣汙染近3成，特別是柴油車啟動及爬坡時，排放大量黑煙，市公車有必要替換成零排放的電動公車。811是一條綠色交通路線，對於降低空汙有實質幫助，期待其他路線能逐步汰換掉柴油車。

10日上午試乘會吸引許多人攜家帶眷參加，體驗由大甲新政大安港路口站搭至后里馬場站；依賴電動輪椅代步、57歲身障人士莊田豊興奮說，以前傳統公車門檻太高，想搭也上不去，長期來總是望車興嘆，上醫院做復健只能叫復康巴士，有了低底盤811電動公車，以後出門就方便自由多了。

公運處綜合規劃課長劉邦彥表示，由於電動公車一輛要價1000萬元以上，最高甚至1400萬元，柴油車只要500萬元，市府祭出多項利多鼓勵業者採用純電動公車，包括營運補助提高為50元，電動車擁有優先路線營運權，並協助業者向中央爭取購車補助。

交通局長王義川指出，811路及956路公車上路後，已有15條電動公車路線，電動公車營運數量達82輛，為全台第一。這條路線行經后里馬場、東豐/后豐鐵馬道入口，民眾可搭乘電動公車再騎乘自行車，替代原先自行開車前往，除為環保抗汙盡一分心力外，也可進行一趟深度綠色交通之旅，歡迎民眾多加利用。

(中時)

台灣藝術領域一股清流《萬葉集》… 麻豆區公所添購爆閃燈 助警減少…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。