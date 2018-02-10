第1條山海線全電動公車 811線將上路

2018年02月10日 15:06 中時 陳淑娥

第1條山海線全電動公車811線試乘會，吸引眾多鄉親攜家帶眷進行體驗。（陳淑娥攝）

第1條山海線全電動公車811線試乘會，吸引眾多鄉親攜家帶眷進行體驗。（陳淑娥攝）

811線公車為低底盤，行動不便的莊田豊興奮說，終於能自己搭公車了。（陳淑娥攝）

第1條山海線全電動公車811線將於13日上路，由大甲新政大安港路口駛至台鐵豐原站，10日舉行試乘活動，身障人士莊田豊也共襄盛舉，他興奮的說，「生平第一次自己搭公車，以前總是望車興嘆，811通車後，出門更方便了！」

長期爭取電動公車的市議員吳敏濟表示，根據統計分析，移動汙染源佔全市空氣汙染近3成，特別是柴油車啟動及爬坡時，排放大量黑煙，市公車有必要替換成零排放的電動公車。811是一條綠色交通路線，對於降低空汙有實質幫助，期待其他路線能逐步汰換掉柴油車。

10日上午試乘會吸引許多人攜家帶眷參加，體驗由大甲新政大安港路口站搭至后里馬場站；依賴電動輪椅代步、57歲身障人士莊田豊興奮說，以前傳統公車門檻太高，想搭也上不去，長期來總是望車興嘆，上醫院做復健只能叫復康巴士，有了低底盤811電動公車，以後出門就方便自由多了。

公運處綜合規劃課長劉邦彥表示，由於電動公車一輛要價1000萬元以上，最高甚至1400萬元，柴油車只要500萬元，市府祭出多項利多鼓勵業者採用純電動公車，包括營運補助提高為50元，電動車擁有優先路線營運權，並協助業者向中央爭取購車補助。

交通局長王義川指出，811路及956路公車上路後，已有15條電動公車路線，電動公車營運數量達82輛，為全台第一。這條路線行經后里馬場、東豐/后豐鐵馬道入口，民眾可搭乘電動公車再騎乘自行車，替代原先自行開車前往，除為環保抗汙盡一分心力外，也可進行一趟深度綠色交通之旅，歡迎民眾多加利用。

(中時)