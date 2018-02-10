MLB》美媒預測：小熊會贏得達比修有爭奪戰

達比修有爭奪戰還沒落幕，引起外界高度關注。(美聯社)

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中時電子報

達比修有到底會去哪隊，近期成為大聯盟熱門話題之一，包括雙城和釀酒人都傳開出億萬美金大約，卻無法讓達比修點頭加盟，大聯盟記者芬桑德(Mark Feinsand)透露，目前外界不少人都認為，能夠終結這場爭奪戰的球隊就是被看好的小熊。

在遊騎兵等隊退出競逐後，達比修目前剩洋基、道奇、小熊、費城人、釀酒人跟雙城爭奪。釀酒人跟雙城都開給達比修上億大約，芬桑德直言，這2隊態度很明顯，就是想網羅達比修加盟，但小熊會是結束爭奪戰那支球隊，達比修會頂替艾瑞耶塔(Jake Arrieta)的位子。

小熊投身搶標達比修時，就被看好能勝出；但達比修到現在還沒決定，推測他還是期望能去大市場球隊洋基或道奇，但這2隊薪資空間都不夠，現在要給他年薪2000萬美金起跳的複數年約，是很難的。如果進豪門無望，《theScore》記者威爾森(Jason Wilson)認為達比修就會選小熊。

小熊薪資空間夠，還找來達比修在遊騎兵的老搭檔吉曼尼茲(Chris Gimenez)，倘若達比修加入，他們也有競逐世界大賽冠軍的本錢，有足夠籌碼爭取達比修。如果小熊爭取失敗，他們可能會去競逐卡布(Alex Cobb)，回頭找艾瑞耶塔(Jake Arrieta)也不是不可能。

(中時電子報)

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