衝擊測試延6年 美福特號超級航母怎麼了

2018年02月10日 15:22 中時電子報 楊幼蘭

據說美國海軍正尋求延後讓最新型航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）接受關鍵的衝擊測試，而時間可能長達6年。而對驗證船艦是否有能力承受附近水下爆炸的影響，並保持必要的戰力，衝擊測試是不可或缺的。

據《動力》（The Drive）網報導，就在不久前，五角大廈才發佈報告指出，「福特」號的電磁彈射器、新型著艦阻攔裝置，還有先進雷達等重要系統，縱使在最佳狀態下，還是不管用。

美國海軍7日已請求防長馬提斯（James Mattis），直接將衝擊測試延到2024年。但五角大廈發言人美國海軍指揮官艾文斯（Patrick Evans）只說，馬提斯一旦做出決定，會直接回答海軍。

另一方面，海軍發言人耶南德茲（Danny Hernandez）說，討論還在進行。照理說，美國海軍所有的新船艦都應該接受全艦衝擊測試（Full Ship Shock Trial，FSST），但近年來這要求已經有鬆動的跡象。有好幾艘濱海戰鬥艦（Littoral Combat Ship，LCS）並未接受一切必要的測試，就開始服役。

有人說，美國海軍這麼做，是為了要避免對船艦造成損害。然而，幾經延遲，終於在2017年5月交付美國海軍的「福特」號遲遲不接受測試，卻似乎有該擔心的事存在。起碼在不久的將來，它可能都無法通過任何測試。

至今必要的相關系統是否就緒，飛行任務究竟能不能像工程師預期般執行，都還有很大的問題，更別說是接受強大的爆炸測試了。

其中最引人關注的，就是電磁彈射器系統、先進攔截索系統（Advanced Arresting Gear，AAG）、先進武器升運機（Advanced Weapon Elevators，AWE），以及雙波段雷達（Dual Band Radar，DBR）等，縱使接受強度相當低的衝擊試驗，都顯得既難搞又不可靠。

五角大廈操作測試與評估主任辦公室（Office of the Director of Operation Test and Evaluation）2018年1月在最新公佈的報告中指出，「福特」號的整體評估仍和先前的評估一致，也就是仍然很差。

(中時電子報)