衝擊測試延6年 美福特號超級航母怎麼了

2018年02月10日 15:22 中時電子報 楊幼蘭

據說美國海軍正尋求延後讓最新型航母「福特」號(USS Gerald R. Ford,CVN-78)接受關鍵的衝擊測試,而時間可能長達6年。而對驗證船艦是否有能力承受附近水下爆炸的影響,並保持必要的戰力,衝擊測試是不可或缺的。

據《動力》(The Drive)網報導,就在不久前,五角大廈才發佈報告指出,「福特」號的電磁彈射器、新型著艦阻攔裝置,還有先進雷達等重要系統,縱使在最佳狀態下,還是不管用。

美國海軍7日已請求防長馬提斯(James Mattis),直接將衝擊測試延到2024年。但五角大廈發言人美國海軍指揮官艾文斯(Patrick Evans)只說,馬提斯一旦做出決定,會直接回答海軍。

另一方面,海軍發言人耶南德茲(Danny Hernandez)說,討論還在進行。照理說,美國海軍所有的新船艦都應該接受全艦衝擊測試(Full Ship Shock Trial,FSST),但近年來這要求已經有鬆動的跡象。有好幾艘濱海戰鬥艦(Littoral Combat Ship,LCS)並未接受一切必要的測試,就開始服役。

有人說,美國海軍這麼做,是為了要避免對船艦造成損害。然而,幾經延遲,終於在2017年5月交付美國海軍的「福特」號遲遲不接受測試,卻似乎有該擔心的事存在。起碼在不久的將來,它可能都無法通過任何測試。

至今必要的相關系統是否就緒,飛行任務究竟能不能像工程師預期般執行,都還有很大的問題,更別說是接受強大的爆炸測試了。

其中最引人關注的,就是電磁彈射器系統、先進攔截索系統(Advanced Arresting Gear,AAG)、先進武器升運機(Advanced Weapon Elevators,AWE),以及雙波段雷達(Dual Band Radar,DBR)等,縱使接受強度相當低的衝擊試驗,都顯得既難搞又不可靠。

五角大廈操作測試與評估主任辦公室(Office of the Director of Operation Test and Evaluation)2018年1月在最新公佈的報告中指出,「福特」號的整體評估仍和先前的評估一致,也就是仍然很差。

