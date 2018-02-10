東勢警掐破氣球 象徵反酒駕決心

東勢警分局「反酒駕宣導座談會」，別開生面布置氣球。（陳淑娥翻攝）

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東勢警分局召開「反酒駕宣導座談會」，大家將五顏六色的氣球掐破，充分展現反酒駕決心。（陳淑娥翻攝）

東勢警分局為貫徹酒駕零容忍及酒後不開車，9日邀集轄區各餐飲、計程車業者及民眾代表，召開「反酒駕宣導座談會」，會中布置一顆顆五顏六色的氣球，大家並共同將氣球掐破，充分展現齊心反酒駕決心。

「反酒駕宣導座談會」除達成建立赴宴指定駕駛，及餐飲業者協助「代客叫車」或「替代駕駛」等共識，東勢警分局並鼓勵餐飲業者自行備置酒精檢測器，供來店賓客離席時實施檢測，發揮提醒與警示作用，會場也安排酒精檢測器示範講解及飲酒者模擬測試橋段，並邀請來賓實際體驗操作。

其中，新社區親水緣休閒餐館等餐廳業者，更於會後積極詢問表達認購意願，充分展現反酒駕行動之決心。

分局長蔡元戎表示，轄內警民合作實施本項宣導作為及警方強力執法，去年酒駕肇事案件確已大幅減少，除肯定餐飲業者關心飲酒客人安全代叫計程車，也呼籲比照先前討論決議，贈送一盤菜餚給叫車客人，讓人覺得｢揪感心｣。

蔡元戎與與會代表共同在｢拒絕酒駕｣海報上簽名，並將象徵酒駕的氣球共同掐破，以顯示共同反酒駕決心！東勢警分局再次呼籲，民眾應確實做到「酒後不開車、開車不喝酒」，以確保本身及用路人行的平安，並企盼形成社會各界全民反酒駕的共識，讓各地民眾均得以「快快樂樂出門，平平安安回家」。

(中時)

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