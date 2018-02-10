台中直達武陵農場賞櫻去！「巴士趣」網路訂票不用排隊

2018年02月10日 16:03 中時 陳世宗

便捷乘坐6506幸福巴士賞櫻去！武陵櫻花季梨山賞櫻專車，往年從台中、梨山出發的旅客只能在梨山遊客中心現場排隊買票，造成許多不便，今年自2月1日開放「巴士趣」網路訂票系統，預約訂購2月16日~2月25日武陵櫻花季遊程套票，目前已完成訂購約8成套票，成功疏解遊客現場排隊人潮！

豐原客運指出，為讓來到梨山及武陵農賞櫻的遊客更加便捷，未來系統將開放一般時段幸福巴士訂票，讓往返梨山及台中的旅客能預約訂票，改善偏鄉巴士乘車人數難以預測，導致民眾過多無乘車座位或是空車的問題，保障旅客乘權益，落實公共安全。

市公車6506【豐原-梨山】與6508【梨山-武陵農場】為豐原客運營運之偏鄉服務路線，兩條路線以滿足基本民情需求為主，6508接駁武陵至梨山就學學童、6506梨山往返台中市區的旅客、提供物資、郵務傳遞等，因為功能多樣性且非常親民，又稱「幸福巴士」。

6506原行駛中橫公路，然中橫公路谷關至德基路段因921地震後長期封閉，路線往南借道南投縣境，途經清境農場、武嶺、松雪樓到達梨山，全路線約167公里，行駛時間至少5小時30分；6508全路線約25公里，行駛時間約1小時。

豐原客運表示，本路段目前為東亞最高海拔公車，串聯起台灣最美高山公路、最美農場的旅行軸線，兩路線因沿線經過壯麗的山嵐美景與眾多著名觀光景點，甚至可能巧遇合歡山雪景，更獲票選客運旅遊「一生必走的經典路線」第1名。

交通部公路總局與豐原客運合作發展兩路線之觀光特色優勢，試圖以智慧旅運為構想，透過完善的行程規畫、智慧便捷的旅遊模式；挖掘6506與6508路線營運新契機，以增加觀光搭乘旅次、提高公共運輸量、提升公共運輸服務滿意度，希冀可透過公車旅遊帶動大梨山地區產業。

(中時)