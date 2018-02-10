便宜近40％！這些時機訂票最省 帶你玩遍全球6大慶典

2018年02月10日 15:55 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

不輸巴西嘉年華的亞洲狂歡慶典！感受熱鬧「菲」凡的巴科羅面具嘉年華。（圖／KAYAK提供）

新年新氣象，迎接農曆新年，除了許下新目標，也適合為自己安排一趟年度最值得期待的旅遊，好好規劃新的一年！全球領先旅遊搜尋引擎特別推薦給喜歡多元旅遊風格的旅客「一生必去世界6大狂歡慶典」，從年頭玩到年尾、從北半球飛到南半球，與來自世界各地的朋友一同狂歡，讓每個原本平凡的日子都能有不一樣的精采體驗！

▶熱情洋溢的巴西嘉年華，最適合相約三五好友一同全城狂歡

舉辦日期：2018年2月9－13日

每年2月，整個里約熱內盧都被歡愉的氣氛壟罩著，除了巴西人以外，全球遊客引頸期盼的巴西嘉年華即將熱鬧展開！世界3大嘉年華之一的巴西嘉年華，在正值夏天的巴西展開一連5天的慶祝活動。從狂野奔放的森巴舞曲、舞力全開的森巴女郎到華麗的遊行花車，每年都吸引上百萬人前往朝聖。而嘉年華也代表著「人人平等」，因此許多人都會在嘉年華時戴上面具，拋開社會階級的差別，毫無拘束的享受歡樂時光。相約好友飛往巴西，一起拋開束縛、體驗具有百年歷史的嘉年華文化！

親子旅遊也能很不一樣！體驗五彩繽紛的色彩節，為春天拉開精采序幕。（圖／KAYAK提供）

▶親子旅遊也能很不一樣！體驗五彩繽紛的色彩節，為春天拉開精采序幕

舉辦日期：2018年3月2日

印度3大節慶之一的色彩節（灑紅節）在每年3月的月圓之日舉行，象徵著單一色調的冬季已然結束，百花爭相開放的絢麗春天即將到來。每到節慶當天，所有人都會紛紛走上街互相潑灑五顏六色的顏料及粉末，或是在對方額頭塗抹色彩，傳遞祝福且高喊：「Happy Holi！」，歡喜迎接春神的到來。一切的景致、街道及人們都會變成彩色的，整個國度將陷入多彩的狂喜氛圍。更有許多歐美旅客會帶著孩子一同前往這個熱鬧慶典，體驗不一樣的親子之旅。透過數據觀察，發現前往新德里的機票最好提早1個月預訂，較有機會以便宜的價格買到划算的機票。距離今年的色彩節只剩約1個月的時間，心動的旅客不妨現在就開始準備吧！

▶除舊布新泰國潑水節，不限年齡之一生必去亞洲狂歡慶典

舉辦日期：2018年4月13－15日

泰國最重要的節日－潑水節舉世聞名，更是東南亞1年1度最盛大的傳統節慶。每年4月舉行的潑水節是泰國的新年慶祝活動，代表著新一年的開始。在一年中最炎熱的時節拉開序幕的潑水節，大家會先前往廟宇沐浴淨身，接著再到大街上相互潑水慶祝。前兩天的潑水代表清洗掉所有過去1年的不順遂及晦氣，最後一天的潑水則象徵著「迎新」，祈求新的一年有好的兆頭。最熱門的地點則聚集在曼谷的考山路、席隆路，除了展開激烈的潑水大戰以外，這時也是能品嘗到各式泰國街頭小吃、欣賞傳統歌舞表演的好機會！

揪團組隊出戰「紅海」！到西班牙體驗世界最酷的番茄大戰。（圖／KAYAK提供）

▶揪團組隊出戰「紅海」！到西班牙體驗世界最酷的番茄大戰

舉辦日期：2018年8月29日

每年8月最後一個星期三，一場最特別的狂歡慶典就會在西班牙東部小鎮－布尼奧爾展開。「番茄大戰」每年都吸引全世界數不盡的朝聖者前往同歡，參加這個不具傷害性的混戰。上百噸熟成的番茄會成為這場大戰中的最佳武器，許多身穿泳裝及護目鏡的旅客會拚了命的往其他人身上投擲番茄，全城陷入紅色狂歡中，十分熱鬧！KAYAK建議，預計抓住暑假尾巴前往參加今年番茄節的旅客，可於6月提早預訂巴塞隆納機票，有機會節省高達40%。先安排一趟巴塞隆納觀光之旅，然後再搭乘火車或租車自駕南下至布尼奧爾，絕對能感受到多變的西班牙風情！

▶不輸巴西嘉年華的亞洲狂歡慶典！感受熱鬧「菲」凡的巴科羅面具嘉年華

舉辦日期：2018年10月1－21日

沒有太長的假期可以飛到巴西、義大利或法國參加嘉年華？其實在亞洲就有很棒的選擇！10月開始的菲律賓巴科羅面具嘉年華絕對是值得一提的慶祝活動。在這盛大的慶典上，大家紛紛戴上嘉年華中的最大亮點－微笑面具，提醒著彼此不論遇到任何危機，都要記得微笑，也讓巴科羅也因此有了「微笑的城市」。持續將近3周的慶典，將會是探索巴科羅最好的機會。除了鮮豔亮麗的服裝和微笑面具以外，街頭表演、美食及煙火也是節慶中的備受矚目的重點。而這個狂歡慶典剛好碰上雙10假期，若再安排幾天休假，就能出發菲律賓享受不一樣的異國歡慶氣氛！

萬盞天燈齊放超浪漫！清邁水燈節見證戀人永恆誓言。（圖／KAYAK提供）

▶萬盞天燈齊放超浪漫！清邁水燈節見證戀人永恆誓言

舉辦日期：2018年11月23日

古色古香的清邁是近年很受台灣人喜愛的旅遊勝地，適合喜歡深度旅行的旅客，到這裡放慢腳步欣賞古城佛寺、自然美景，以及品嚐獨特的泰北美食。每年11月的清邁水燈節更是泰國最有名的慶典之一，人們會聚集於屏河將親手製作的水燈放入河中，祈求更平安美滿的生活。隨著河流飄去的盞盞水燈，在漆黑的夜晚中彷彿一條銀河。此外，「萬人放天燈節」也是備受矚目的活動，搭配著浪漫傳說，更讓許多旅客慕名前往。當地人相信若是情侶一同放水燈及天燈，就可以得到神明祝福，擁有一段美好姻緣，絕對是今年與愛人必去的最佳慶典！

(中時電子報)