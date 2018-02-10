警搶救憂鬱男 請吃小雞麵助返家

2018年02月10日 16:01 中時 郭韋綺

憂鬱走失男也愛這味，當紅「小雞麵」零食救援成功，讓警方鬆口氣。(郭韋綺翻攝)

罹患憂鬱症的楊姓男子，日前失魂落魄在街上遊蕩，員警見他精神恍惚、眼神呆滯，擔心他想不開，但楊男不願配合提供個資，正苦無對策之際，突發奇想說請他吃「小雞麵」零食，沒想到他立刻答允配合，讓員警也佩服小雞麵的魅力。

楊父獲報到達甲圍派出所，向警方表示兒子患有憂鬱症，無法外出工作，自己為了扛起養家重擔，常在外跑計程車掙錢才會獨留兒子在家。下午撥電返家無人接聽，也立刻返家查看才發現兒子不告而別，心急如焚開車尋找兒子，無奈遍尋不著，正決定報案時，接獲派出所警員來電告知兒子找到了。

警員李邦國說，當時巡邏經過橋頭典昌路口，看見楊男恍惚走在大街上，因適逢下班時段，路口車流量大，擔心發生意外，立關趨前關心，詢問相關年籍資料、家中聯絡方式，他只回答自己姓名後，就嚷嚷肚子餓，對其他問題一概不答，也不願配合警方返所查證。

正當苦無對策，突想起派出所最近團購火紅「小雞麵」零食，突發奇想說要請他吃，但須返回派出所才能拿，沒想到楊男眼睛一亮，立刻允諾跟員警返回派出所。

返所後，李員拿了2包小雞麵給他，楊男似乎感受到警方的善意，逐漸卸下心防，緩緩向警方道出自己患有憂鬱症，因早上心情不好，獨自從鳳山住家搭車外出，就未與家人聯繫，因為擔心致電返家恐遭父親責罵，才會獨自在街頭逗留，直到遇見警方。員警看出楊男怕被罵，先安撫情緒，也代為聯繫楊父前來派出所，還私下拜託楊父息怒，不要苛責兒子，「人回來就好」。

(中時)