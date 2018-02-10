搜救雲翠5陸客新進展 3具遺體運出 仍有2名失聯

2018年02月10日 15:58 中時 張祈 、 許家寧

雲翠大樓最後5名受困陸客，經搜救人員漏夜搜尋，今早開鑿進入201室，先是看到卡在水泥鋼筋的彈簧床，今早10時50分，疑似看見一隻手臂，11時許抬出首名男性罹難者，下午3時40分再拉出2名罹難者，身份待確認，失聯人數剩2名。

由於201室變形嚴重，分別遭上下樓層夾著，搜救工作困難，曾嘗試從203室、樓梯進入，皆因遇到大梁，經土木工程技師評估恐危機搜救隊員安全作罷，9日改以4樓向下進入。

雲翠大樓受到強震傾塌，201室受到強烈擠壓，上方4樓、3樓的樓地板高密度堆疊擠壓進房內，是搜救任務最艱難的部分，今天凌晨2時許，搜救隊員以電動削岩機從4樓開鑿挖洞，抵達201室開挖深度130公分，逐一清出內部家具，尋找5人身影。

帶搜救的五名陸客為來台旅遊的丁文昌一家3代5口，其中丁文昌（76歲）、何鳳華（75歲）是夫妻、與女兒丁守慧（40歲）、女婿楊捷（39歲）以及孫子楊浩然（12歲）。

花蓮縣消防局長林文瑞指出，201室如同三明治被上下夾著，10時50分發現受困者手臂後，因動口太小無法突破，且201室內部負責，進入後發現罹難者躺在彈簧床上，上面被樓地板壓著，男性罹難者身體變形，臉部難以辨識，較難脫困，便率先搜救躺在隔壁的男性罹難者，率先搬出的男性罹難者確定為12歲的楊浩然，下午3時40分陸續送出2名罹難者，目前失聯人數剩2名。

(中時)