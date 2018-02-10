維持春節交通順暢 龍潭警疏導

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中時
呂筱蟬

龍潭分局為確保107年春節連續假期期間轄區交通順暢，使民眾順利返鄉過節，於10日上午，針對轄內交流道周邊道路、易壅塞路段、號誌秒差調整及轄內遊樂園區小人國、六福村等道路，邀集桃園市政府交通局、國道公路第六警察隊、交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段及鄰近遊樂區業者進行道路會勘檢視。

桃園市龍潭區有龍潭觀光大池、石門水庫、小人國、六福村等觀光景點遊樂區，為避免民眾至各觀光景點遇道路交通壅塞，龍潭警方歷年強力疏導經驗表示，因龍潭區中原路路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至中豐路，為避免交通壅塞，將於各相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作，本次會勘重點決議如下：

1.對於龍潭區境內聯外替代道路，除針對現行道路進一步檢視原設置之標誌、標線及路口號誌秒差外，另建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或龍潭交流道下→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向，以確保行車順暢。

2.針對龍潭地區小人國、六福村遊樂區協調建議提早開放入、閉園時間(大年初一至初五：小人國8時至18時；六福村9至18時）以分散遊客入園車潮，另編派人員於重要路口指揮、疏導交通協助導引車流，以維持交通順暢。

3.轄內各道路工程於春節連續假期間能停止施工，並將各機具妥適收拾，或置放安全措施，以維護道路安全。

4.各相關行政單位，於春節連續假期間派員留守(待命)，遇有狀況能立即協助排除。

(中時)

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