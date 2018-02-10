肝病防治學術與全民健康基金會雲林分會成立

2018年02月10日 16:01 中時 許素惠

肝病防治學術基金會、全民健康基金會成立雲林分會，台大醫院雲林分院肝膽腸胃醫師團隊就是分會的專科醫師。（台大醫院雲林分院提供）

C肝帶原者陳俊宏（左）分享治療及治癒歷程。（台大醫院提供）

為讓更多雲林人遠離「肝」苦，肝病防治學術基金會、全民健康基金會雲林分會10日在台大醫院雲林分院成立，台大雲林分院主任陳健弘任執行長、將提供肝病防治及醫療照護，民眾肝病諮詢、篩檢、後續醫療轉介及追蹤，醫師也將下鄉為民治療C型肝炎，首站將前進元長鄉及大埤鄉。

雲林縣長李進勇表示：肝病是台灣國病，根據衛生福利部統計，雲林縣主要癌症死亡原因肝癌皆為第一位，期待該分會帶來正確保肝的健康概念以及後續的醫療轉介，尤其未來專科醫師將親自下鄉服務治療肝病患者，用心及精神令人感動，也是雲林鄉親之福。

台大雲林分院院長黃瑞仁院長說，過去雲林沒有在地的腫瘤療護團隊，以致需越區醫療，增添罹癌家庭的奔波負擔，該院2007年在虎尾院區率先成立腫瘤醫學部，2008年成立放射治療及安寧療護團隊，提供完整溫馨的腫瘤照護體系。另肝病防治基金會舉辦2次大規模肝病篩檢，為雲林鄉親顧肝。

64歲陳俊宏是亞洲大學講座教授，是C肝帶原者，經治療並定期追蹤，回診抽血已驗不到C肝病毒，治療相當成功。

肝基會執行長楊培銘指出，目前台灣約有250萬B型肝炎帶原者，其發生肝癌比例明顯高於非帶原者，C型肝炎約有55萬，肝基會從1999年至2016年間，多次在雲林各鄉鎮市進行免費肝病篩檢活動，共篩檢4萬5521人，B型肝炎帶原者6677人，帶原率約為14.67%；C型肝炎患者3346人，帶原率約為7.35%，再由雲林縣近幾年社區整合式篩檢結果，發現民眾C肝帶原率皆高於全國平均。

陳健弘表示，未來分會將派肝膽胃腸專科醫師親至各鄉鎮進行治療，以實際行動守護雲林，為鄉親保肝。

(中時)