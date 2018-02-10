像走進5星級飯店！京都10大平價時尚膠囊旅館評比

「京都百夫長膠囊旅館及Spa」保留日本傳統建築之美，彷彿入住五星級飯店。（圖／樂天旅遊提供）

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中時電子報
/綜合報導
「京都百夫長膠囊旅館及Spa」保留日本傳統建築之美，彷彿入住五星級飯店。（圖／樂天旅遊提供）

近年日本「膠囊旅館」不斷創新，擺脫以往空間狹小又簡陋的印象，轉而提升舒適性、設計多元主題風格，更增添時尚科技感，而設備齊全的高CP值也成為主要誘因，成功吸引外國遊客喜愛，特別深受女性青睞，不妨趁著這次機會，來一趟經濟實惠的豪華旅行吧！

「頭等艙旅館京都烏丸店」」可說是膠囊界的總統套房，相當受到遊客好評。（圖／樂天旅遊提供）
「頭等艙旅館京都烏丸店」」可說是膠囊界的總統套房，相當受到遊客好評。（圖／樂天旅遊提供）

春節連假即將到來，也是上班族一年一度犒賞自己的好機會，樂天旅遊特別於年前公佈「京都10大時尚膠囊旅館」。榮獲首選的「京都百夫長膠囊旅館及Spa」，從大廳、房間到泡湯區，皆展現日式傳統建築之美，貼心細膩的服務，讓人不禁以為來到5星級飯店；館內裝潢採用大量日本傳統元素，走日式華麗風格，提供基本艙房、Centurion艙房（女性專用）、家庭艙房等3種房型。24小時開放的大浴場「鐳溫泉」更提供各式各樣的盥洗備品，為遊客洗去一身疲憊。

而獲得第2名的「頭等艙旅館京都烏丸店」，距地下鐵四條站步行僅需1分鐘路程，以飛機頭等艙為設計概念，在有限空間內創造出最具有現代感的舒適空間，不僅交通便利，設備完善，館內更貼心提供女性專用的樓層和交誼廳，不論觀光或出差都是個好選擇。

第3名則為2017年剛開幕的「THE PRIME POD」，館內使用大量木造裝潢，當陽光灑落、藍天映照下，瞬間瀰漫明亮舒適的日式溫馨居家感，而9樓的交誼廳除了能將京都市區之美盡收眼底，也優雅懸掛大小不一的紙燈籠，讓旅人彷彿走進被日式燈籠點綴的街景。此外，館內也貼心分開女性和男性的樓層，提供安心又療癒的空間。

「THE PRIME POD」館內大廳以紙燈籠和木製休息區，營造京都氛圍。（圖／樂天旅遊提供）
「THE PRIME POD」館內大廳以紙燈籠和木製休息區，營造京都氛圍。（圖／樂天旅遊提供）

「京都10大時尚膠囊旅館」評比：

第1名

京都百夫長膠囊旅館及Spa

第2名

頭等艙旅館京都烏丸店

第3名

THE PRIME POD

第4名

京都廣場膠囊旅館

第5名

京都9小時旅館

第6名

漫畫膠囊旅館-京都新京極

第7名

京都千禧一代膠囊旅館

第8名

Amenity Hotel Kyoto

第9名

Caphotel Kyoto

第10名

Capsule Hotel Manyudo

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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