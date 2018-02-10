旗津風車公園被選定為第7個海洋生態公園

2018年02月10日 16:40 中時 李義

高雄旗津「風車公園」於2013年被環太平洋國家公園計畫組織（PRP）選定為第7個海洋生態公園建設的地點，是唯一代表台灣的環太平洋國家公園。教育局長范巽綠9日帶領30位校長前往踏查，促校園提升海洋教育豐富與多元。

PRP台灣藝術總監謝臥龍教授現場踏查說明，環太平洋公園計畫是1990年初期，由關心環太平洋地區海洋生態與海洋文化的美國藝術家James Hubbell發起的跨國際計畫。

此計畫把環太平洋的30多個國家、11個太平洋島嶼國家共同連結成一網絡，共同為地球生態保護議題而努力，藉由政治、社會、文化與經濟的合作交流推動理念，並且在環太平洋國家集體創作建築公園，運用公共藝術來詮釋地球公民對海洋生態的關注。

2012年，PRP選定高雄旗津作為建設地點，高市府並與PRP組織簽訂合作備忘錄，市長陳菊承諾協助環太平洋國家公園的打造，市府提供土地、人力、經費與國際學生、社福團體合作打造旗津風車公園成為環太平洋國家公園。

范巽綠期盼透過「環太平洋國家公園PRP綠色海洋文化創作藝術實踐」參訪活動，鼓勵學校實施活潑、生動、創新、多元的海洋教學活動，協助親師生對海洋休閒、社會、文化、科學、資源等五個海洋教育主題，能發展出更精緻的海洋文化與內涵，並與其他40多國家公園交流互動。

(中時)