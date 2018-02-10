搶買年貨 三鳳中街擠爆 警方籲防竊

三民所長許志和與民防義警、志工團隊預防犯罪宣導。（柯宗緯翻攝）

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三民所長許志和與民防義警、志工團隊預防犯罪宣導。（柯宗緯翻攝）

再過幾天，就要迎接農曆新年，不少民眾搶買年貨，讓高雄三鳳中街擠爆。民眾在選購年貨之際，往往疏於注意隨身財物，易成為宵小覬覦對象，為此三民第一分局三民派出所，近日開始針對轄區內的三民市場、三鳳中街等人潮聚集場所，加強防竊觀念。

這次三民派出所所長許志和親自帶領員警以及民防義警、志工團隊走入三民市場與三鳳中街強力放送防竊及防詐騙觀念，提醒民眾注意隨身財物，同時加強防竊觀念及協助警方預防犯罪。

在交通工作上，加強取締惡性重大違規、以及轄區風景區交通疏導。三民第一分局表示，依歷年犯罪統計，年貨大街與傳統市場於春節前夕都會吸引大量人潮湧入，此時最容易導致宵小蠢蠢欲動，造成治安的顧慮。

為提醒民眾防竊與自我保護觀念，三民派出所所長許志和親自帶領員警近日開始以步行方式走進轄區年貨大街與傳統市場，向商家及採買民眾宣導，同時叮嚀民眾在前往人潮擁擠場所逛街購物時，應提高警覺，注意週遭可疑人物，並隨時注意個人隨身財物，做好自身防竊，使竊賊無機可乘。

他亦向店家宣導招呼客人之際，也能多一分謹慎小心，留意周邊可疑人、事、物，前往人潮聚集處所更應注意隨身財物，避免錢財外露，才能確保安全。

三民第一分局分局長戴台捷呼籲，春節期間要維持良好的治安環境，單靠警察是不夠的，所謂「警力有限、民力無窮」，希望藉助民眾敦親睦鄰作法，警民合作防範犯罪，才能發揮最大作用，讓民眾可以安心過好年。

此次春節安全加強重點維護工作將在2月8日22時起，至22日24時止，共為期15天。以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，治安工作針對防竊、防詐、防搶加強宣導，並強化取締賭場、打擊詐欺、毒品，並加強金融機構安全維護。

(中時)

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