台大校長恐被卡到3月 管中閔發聲：不要輸給風雨

2018年02月10日 16:47 中時電子報 王家禕

台大新任校長管中閔的人事案，經歷許多周折，雖然台大遴選委員會認定管中閔的資格無疑義，但如今又因教育部要求補件。管中閔上任，恐怕還會拖到三月。管中閔今日下午難得於臉書發長文，引用宮澤賢治的詩作《不怕風雨》，表明心志。

台大校長當選人管中閔今日於臉書，引述日本昭和時代早期的詩人宮澤賢治的詩作《不怕風雨》，表明自身心跡。詩作內容指「不要輸給雨 不要輸給風 也不要輸給冰雪和夏天的炙熱」，頗有自勉的意味。「不管遇到甚麼事 先別加入己見 好好的看、聽、了解 再謹記在心不要忘卻」、「大家說我像個傻子 不需要別人稱讚 也無須他人為我擔憂」、「這就是 我想成為的人」，顯示了管中閔似乎自許不受外界影響，也不需要稱讚，這便是他想成為的人。

宮澤賢治《不怕風雨》：

不要輸給雨

不要輸給風

也不要輸給冰雪和夏天的炙熱

保持健康的身體

沒有貪念

絕對不要生氣

總是沉靜的微笑

一日吃四合的糙米

一點味噌和青菜

不管遇到甚麼事

先別加入己見

好好的看、聽、了解

再謹記在心不要忘卻

在原野松林的樹蔭下

有我棲身的小小茅屋

東邊若有生病的孩童

去照顧他的病

西方若有疲倦的母親

去幫她扛起稻桿

南邊如果有快去世的人

去告訴他：不要害怕

北方如果有吵架的人們

去跟他們說：別做這麼無聊的事啊！

旱災的時候擔心的流下眼淚

夏季卻寒流來襲，不安地來回踱步

大家說我像個傻子

不需要別人稱讚

也無須他人為我擔憂

這就是

我想成為的人。

(中時電子報)