吸引台灣人才 福建平潭實驗區推「一島兩標」

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中時電子報
/綜合報導

大陸再推出吸引台灣人材的政策，福建官方周六（10日）通報將推進對台綜合實驗區平潭島的開放開發，賦予台灣民眾居民待遇、賦予台資企業同等待遇，並引進1000名台灣專才。當局提出實施「一島兩標」，即大陸標準和台灣地區標準在平潭島內「包容共存、互認互通」，增強台灣民眾的民族認同感和歸屬感，實現融合發展。

有關意見文件指出，實施新一輪的「四個一千」工程（即引進1000名台灣專才、選派1000名年輕幹部、招聘1000名海內外人才、培養1000名實驗區人才），引進適應平潭開放開發需求的各類大陸境內外優秀人才。

平潭綜合實驗區管委會主任林文耀表示，政府工作報告中把平潭放在兩岸區域先行先試的重要位置，這是對平潭的肯定，更是對平潭今後發展提出了更高的要求，平潭將抓住機遇，發揮對台優勢，多措並舉，推動區域先行先試，努力打造「兩岸一家親」的融合融洽共同家園，探索實行「一島兩標」工作。所謂「一島兩標」，就是在平潭綜合實驗區里，一切體現「兩岸一家」的各種各樣的要求，在這里都可以實行，相對來講就是沒有障礙。此前，平潭已經出台涵蓋140幾項「一島兩標」內容的政策，希望以後讓包括醫生、律師、教師、駕駛員等人員的資格資質及普通台胞在平潭的生活工作就業創業，能跟大陸民眾保持一致。

(中時電子報)

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