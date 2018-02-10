買川普通俄門「黑資料」 美特工被俄男騙走10萬美元

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美國《紐約時報》9日報導，美國情報人員去年接觸1名與俄羅斯情報機構關係密切的男子，對方聲稱持有美國國家安全局（NSA）被盜走的駭客工具，以及關於川普「通俄門」案件的黑資料。情報人員在中央情報局（CIA）協助下，向他付款10萬美元購買上述工具與資料，結果卻發現男子提供的資料並無價值，他也從西歐遭遣返回俄羅斯。

報導引述美國及歐洲多名情報人員，指雙方自去年初開始接觸，交易則是從4月開始進行，由1名長駐德國的美國商人擔任中間人。前述駭客工具由NSA開發，本欲用以對付中國及俄羅斯等對手，但卻被駭客組織Shadow Broker盜走。美方正與一名駭客商討購回工具事宜時，該名俄羅斯男子現身，向美方情報人員聲稱可協助購回駭客工具，更宣稱可以連川普的黑資料一起出售。

雙方多次在德國接觸，該男子還一度向美方人員展示一支短片，片中有一名男子與2名女子談話，但沒有證據證明影片中的男子就是川普。據美方人員調查，該名俄男不但與前俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長有來往，也與犯罪組織有聯繫，兩者均是美方懷疑盜走駭客工具的元兇。美方情報人員透露，他們因急著購回駭客工具，也亟欲了解究竟是誰盜走工具，因此他們雖然對該男抱持懷疑態度，在多番轉折下，仍於9月委託中間人把裝有10萬美元現金的行李箱送至柏林一間飯店的房內，交給該名俄男，期間還有數名CIA人員特地前往柏林支援。

取得該名俄男所持資料後，美方確認其中只有Shadow Broker早已公開的駭客工具資訊，所謂川普與親信通俄的黑資料，也僅包含一些疑似是偽造的銀行紀錄、電郵等，以及從新聞報導抄來的資料，而非秘密情報。美方要求男子向美國投誠，供出盜竊者資料，或是離開歐洲返回俄羅斯。男子立刻離開，也沒有再露面。

知情人士指，情報人員本不願購買川普通俄黑資料，也不想捲入情報機關與川普政府的爭鬥。他們甚至懷疑，俄羅斯已部署多名間諜向美方發布有關川普的假消息，目的是讓美國政局亂上加亂。這宗案件反映，美方情報人員在與俄羅斯的諜戰中，出現真假難辨的情況；CIA內部也出現分歧，被視為川普親信的局長蓬佩奧一方，與涉及通俄門調查的CIA探員裂痕加深。

(中時)

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