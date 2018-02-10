警傻眼！老毒蟲攜尿袋藏毒 上演撞樹鬧劇

2018年02月10日 17:08 中時 柯宗緯

高雄一名64歲陳姓毒蟲，吸毒逾20年，造成膀胱纖維化，得隨身攜尿袋以助排尿，但他依舊戒不斷，日前攜帶海洛因，還被警方發現違規騎車上人行道，上演啜泣、撞樹等等戲碼，甚至坐在地上耍賴，最後知道「拗」不過，只好乖乖就範。

日前三民二分局鼎山派出所，在民族一路與敦煌路口執行巡邏勤務，見這名陳姓男子，騎乘機車行駛於紅磚人行道顯係違規行為，遂將其攔檢。

員警檢查身分時察覺陳民神色慌張，又見其將兩小包可疑物品棄置腳邊踩住掩飾犯行。陳嫌自知難逃法網，在員警安撫情緒並維護其安全，才結束這場鬧劇，身上被搜出海洛因，分別為0.37公克、0.66公克。

他被逮時還上演哀兵戲碼，不斷翻出尿袋辯駁自己已無吸毒，最後才感嘆年輕誤交損友因此染毒，現造成膀胱萎縮、尿失禁，但是還是難以戒除毒品，全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

三民二分局長黃文哲表示，警政署「安居專案」啟動，分局除溯源毒品上游外，並將針對「犯罪組織及幫派涉毒地點」、「群聚施用毒品地點」、「青少年易遭引誘聚集施用地點」、「毒品交易熱點」等犯罪態樣列為查察標的，同時利用各種機會、場合擴大舉行反毒宣導活動，增強民眾反毒意識。

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(中時)