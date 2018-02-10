2018年02月10日 17:45 中時 柯宗緯

健茂生技辦動畫比賽，行銷台灣蔬果到國際。（柯宗緯攝）

健茂生技9日在高雄圓山飯店舉辦感恩餐會，同時進行「新力活酚享世界創意動畫設計比賽」頒獎典禮，此次更有來自全台各校共56組團隊報名，票選出金、銀、銅獎前3名、佳作15名與廠商特別獎1名，共計19個獎項，總獎值更高達35萬元。

南台科技大學與健茂生技產學合作，共同舉辦「全國大專院校新力活酚享世界創意動畫設計比賽」，當天並開放現場投票選出最佳人氣獎。

健茂生技副總陳怡妗表示，盼藉由動畫，讓社會大眾能輕鬆的了解台灣獨特的有機綠檸檬，經全球獨特「無糖植菌發酵」技術的科研成果，成功的提升了「檸檬植化素』，這對於全民健康及有機耕種愛護土地是相輔相成的。同時也讓學生文化創意搭配企業品牌行銷，在世界各國有機會亮相，讓台灣學子走向國際發揮軟實力。

健茂生技總經理許長祿，感謝這一路走來有許多貴人的支持與鼓勵，也期盼有更多的人一起加入推廣「天然有機種植、無糖預防疾病的養生」理念行列，希望從檸檬產業做起，也希望將這理念拓展到其他的蔬果，一起發展有機種植，與無糖減糖飲食，藉此讓日趨嚴重的食安問題能得到有效解決的方法，更要讓大眾都能食用到安全安心的蔬果與食材，要讓台灣蔬果經由農業生物科技加工，行銷到全世界，再次的變身發光發熱於國際舞台上。

(中時)