平昌冬奧金牌史上最重！價值卻縮水2成

平昌奧運的金牌充滿設計感，是史上最重的獎牌，但價值卻少了20%。(圖/平昌冬奧官網)

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平昌奧運金牌正面有流線造型，掛帶則由韓服材料製成。(圖/平昌冬奧官網)

本屆平昌奧運的金牌重量約為586克，但黃金含量卻只有6克，其餘重量全由99.99%純銀補足，與倫敦奧運的金牌相比，其價值縮水了將近20%。

第23屆冬季奧運9日在韓國平昌正式開幕，有來自92個國家2920名運動員共同競逐超過100面金牌。本屆奧運將近3千名運動員參賽的規模打破過去冬奧紀錄，成為史上規模最大的冬季奧林匹克運動會，因此金牌總數也是史上首次超過100面的數量。整個平昌冬奧和殘奧加起來，共將頒出182面金牌。

參加奧運的每一位運動員無不將金牌當成畢生爭取的夢想和榮譽。本次冬奧金牌真的是沉甸甸，但卻沒那麼值錢。依照貨幣價值而言，平昌奧運的金牌造價約570美元(折合新台幣1.7萬左右)，相較於倫敦奧運的金牌價值高達708美元(折合新台幣2.1萬左右)，本屆奧運金牌的價值縮水近2成。

根據本屆奧運官網介紹，平昌冬奧金牌的重量為586克，銀牌為580克，銅牌為493克，都是史上最重的獎牌。然而從現價來看，由於本屆金牌黃金含量只有6克，剛好符合國際奧委會規定的最低標準而已，其餘重量則使用純度99.99%的銀，純度是有史以來最高的。因此，金牌的實際價值並沒有超越過去的奧運會。奧運歷史上最後一次頒發由純黃金製成的獎牌，要追溯到1912年。

本屆奧運獎牌蘊含韓國傳統文化，將韓文融入獎牌之中，在獎牌側面有韓文的「平昌冬季奧運2018」字樣。至於獎牌的掛帶則是由韓服材料製作而成，掛帶上還有韓文拼成的雪花圖案和刺繡設計。獎牌正面還有充滿現代的立體斜紋，饒富設計感。

(中時電子報)

文章來源：OLYMPIC WINTER GAMES PYEONGCHANG 2018 MEDALS UNVEILED

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