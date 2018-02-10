寓意雙關？管中閔轉貼宮澤賢治「不怕風雨」

2018年02月10日 17:44 旺報 簡立欣

台大新校長管中閔至今仍未能上任，他10日在臉書貼上有「日本安徒生」之稱的作家宮澤賢治詩作《不怕風雨》，但並未解釋是勉勵花蓮震災民眾重新振作，還是惕勵自己在人事案上堅持下去。

台大遴委會1月5日選出新校長管中閔，原定2月1日上任，卻因特定媒體爆料管中閔未主動揭露擔任企業獨立董事，及民進黨立委誣指其論文涉嫌抄襲，而遭教育部4度發函；台大遴選會被迫1月底再度開會，確認管中閔當選資格「毫無疑義」，不過教育部收文至今已經10天卻遲不核定人事案，且從原本僅能「核可」改為要逐條「實體審視」，對人事案處理原則從「是遴選委員會決定」改為「校務會議也有一部分職權」；目前看來管中閔上任遙遙無期。

另一方面，台大部分校務會議代表連署召開臨時校務會議，已經成案，不過農曆春節前確定來不及召開。

管中閔當選以來幾乎不受訪，但7度在臉書發文，包括「I am fine」、轉貼范疇《平論管中閔的台大校長風波》、「莫須有」、「大學自主是不是台灣價值」、「澹然平靜」、「對花蓮獻上最誠摯的祝福」，以及10日宮澤賢治詩作《不怕風雨》。

宮澤賢治（1896-1933）是日本昭和時期早期詩人，過世時才37歲，一生為了天候、氣溫和災害而擔驚受怕，《不怕風雨》是1931年、他在世最後兩年病榻療養之際的作品。

全詩如下：

不要輸給雨/不要輸給風/也不要輸給冰雪和夏天的炙熱/保持健康的身體//沒有貪念/絕對不要生氣/總是沉靜的微笑/一日吃四合的糙米/一點味噌和青菜//不管遇到甚麼事/先別加入己見/好好的看、聽、了解/再謹記在心不要忘卻//在原野松林的樹蔭下/有我棲身的小小茅屋//東邊若有生病的孩童/去照顧他的病//西方若有疲倦的母親/去幫她扛起稻桿//南邊如果有快去世的人/去告訴他：不要害怕//北方如果有吵架的人們/去跟他們說：別做這麼無聊的事啊！//旱災的時候擔心的流下眼淚/夏季卻寒流來襲，不安地來回踱步//大家說我像個傻子/不需要別人稱讚/也無須他人為我擔憂//這就是/我想成為的人。

(旺報)